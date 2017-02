Winterling-Tage im Schloss Ostrau

Einen kleiner Farbtupfer bieten zur Zeit die Winterlinge im Schloss Ostrau bei Halle .Ein Spaziergang durch den Park lohnt auch dieser Tage schon , es gibt immer was zu entdecken .Am Mittwoch , bei herrlichen Wetter , begaben wir uns auch in den Park um diese kleinen Blumen fotografisch festzuhalten . Einige Besucher hatten wohl den selben Gedanken . Auch ein paar fleißige Gärtner konnten wir bei der Arbeit beobachten .Im Schloss ist der Kindergarten und wohl die Grundschule untergebracht .Es scheint wohl Geld zu fehlen um das Hauptgebäude von Außen zu renovieren .Im Inneren gibt es noch einig schicke Räume zu bestaunen.Das Barockschloss selber entstand um 1713 .Früher soll hier eine Burganlage gestanden haben , von der aber fast nichts erhalten ist . Der Burggraben der das Schloss umgibt deutet auch darauf hin .Von 1929 - 1932 wurde der Park neugestaltet . Der damalige Besitzer , Hans Hasso von Veltheim, war Anthroposoph und Weltreisender . Ein sehr weltoffener Mensch .Anthroposoph ist eine Vermischung von spirituelle und esoterische Weltanschauung . Die durch zusätzlich asiatische Lehren und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bereichert wird .Anthroposophen aus der ganzen Welt trafen sich im Schloss um Gedanken un neue Ideen auszutauschen .