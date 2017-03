Zwischen Metropolen und einzigartiger Natur

Der durch das Fernsehen bekannte Journalist Gerhard Grau und seine Frau Judith laden am Samstag, den 11.3. und Sonntag, den 12.3. jeweils um 19 Uhr zu Diavorträge über Nordamerika ein. Das Ehepaar war mit seinem Wohnmobil 6 Monate lang unterwegs und legte dabei 43.000 Kilometer zurück. Der erste Vortrag über die USA führt durch 38 Bundesstaaten und damit durch dutzende Nationalparks von einzigartiger Schönheit. Die Dias zeigen die Gegensätze des vielseitigen Landes: von Metropolen wie New York, Washington oder Las Vegas über die hohen farbenprächtigen Canyons und die faszinierende Bergwelt der Rocky Mountains bis hin zu Wüsten und tiefblauen Seen. Bilder von reißenden Flüssen und Wasserfällen werden den Vortrag über die USA abrunden.Der zweite Vortrag am Sonntag über Kanada und Alaska zeigt die grenzenlose Weite dieser Länder. G. Grau und führt durch die spektakuläre Landschaft mit kristallklaren Flüssen und Seen und die Tierwelt mit Bären, Karibus und Elchen. Das Ehepaar berichtet auch über die Kultur der Menschen und gibt wertvolle Reisetipps.Beide Vorträge finden in der Adventgemeinde Nordhausen, Hesseröder Str. 4 statt.Der Eintritt ist frei, ein Beitrag ist willkommen.