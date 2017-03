Bund weitet Sprachförderung in Nordthüringen aus

Nordhausen : Manfred Grund |

Anfang 2017 startete die zweite Förderwelle im Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) kann nach Beschluss des Deutschen Bundestages die Zahl der rund 3.500 Sprach-Kitas verdoppeln. Davon profitiert auch Nordthüringen, teilt Abgeordneter Manfred Grund mit.

Schwerpunkte sind neben der Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung die Förderung einer inklusiven Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien. Mitmachen sollen Kitas, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit besonderem Förderbedarf besucht werden.Abgeordneter Manfred Grund begrüßt das Engagement des Bundes: „Sprache ist eine der wichtigsten Qualifikationen von klein auf“, zeigt Grund sich überzeugt. „Sprache ist tatsächlich der Schlüssel zur Welt. Die gezielte Förderung unserer Jüngsten ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft und deswegen eine wichtige Maßnahme seitens des Bundes“, teilt er mit.Über das Bundesprogramm wird in den Einrichtungen jeweils eine halbe Stelle für eine zusätzliche Fachkraft gefördert, die das Team darin unterstützt, ihre Kompetenzen im Sinne des Förderprogramms fortlaufend weiterzuentwickeln.Einrichtungen mit über 160 Kindern konnten in Abstimmung mit dem zuständigen Landesministerium die Förderung einer zweiten halben Stelle beantragen. 10 bis 15 Einrichtungen sind jeweils in einem regionalen Verbund organisiert, der von einer zusätzlichen Fachberatung begleitet wird.Die aktuell geförderten Einrichtungen wurden im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens und in Abstimmung mit den Ländern ausgewählt:St. Martin Kath. Kindertageseinrichtungen im Bistum Erfurt gemeinnützige GmbH: Kath. Kindergarten St. ElisabethPoststraße 2, 37351 DingelstädtFörderperiode: 2. Welle / 01.01.2017 - 31.12.2020 mit 100.000 €JugendSozialwerk Nordhausen e.V.: Kita SonnenhofHospitalstraße 34, 99755 EllrichFörderperiode: 2. Welle / 01.03.2017 - 31.12.2020 mit 95.834 €Kath. Pfarrgemeinde St. Cosmas und Damian Geisleden: Kath. Kindergarten St. Marien GeisledenHauptstraße 72, 37308 GeisledenFörderperiode: 1. Welle / 01.01.2016 - 31.12.2019 mit 100.000 €Sozial-, Kinder- und Jugendhaus e.V.: Kita ZwergenlandHusumer Straße 22, 37308 Heilbad HeiligenstadtFörderperiode: 1. Welle / 01.03.2016 - 31.12.2019 mit 95.834 €Kath. Kirchengemeinde Maria Magdalena: Kath. Kita St. BonifatiusHeinestraße 35, 37327 LeinefeldeFörderperiode: 1. Welle / 01.01.2016 - 31.12.2019 mit 100.000 €Evang. Kirchengemeinde Leinefelde: Evang. Kita GockelhahnKonrad-Martin-Straße 144, 37327 LeinefeldeFörderperiode: 1. Welle / 01.01.2016 - 31.12.2019 mit 100.000 €Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mühlhausen e.V.: Integrative AWO-Tageseinrichtung für Kinder UferknirpseAm neuen Ufer 1, 99974 MühlhausenFörderperiode: 2. Welle / 01.02.2017 - 31.12.2020 mit 97.917 €Das Priorat für Kultur und Soziales gem. e.V.: Kita ButzemannhausAn der Unstrut 15, 99974 MühlhausenFörderperiode: 2. Welle / 01.01.2017 - 31.12.2020 mit 100.000 €Evang. Kirchspiel Mühlhausen: Evang. Kindergarten St. MartinAugust-Bebel-Straße 32, 99974 MühlhausenFörderperiode: 2. Welle / 01.01.2017 - 31.12.2020 mit 100.000 €Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mühlhausen e.V.: AWO-Kita ZwergenlandPfannschmidtstraße 20, 99974 MühlhausenFörderperiode: 1. Welle / 01.04.2016 - 31.12.2019 mit 93.751 €Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mühlhausen e.V.: Kita PusteblumeSchadebergstraße 12 a, 99974 MühlhausenFörderperiode: 1. Welle / 01.01.2016 - 31.12.2019 mit 100.000 €Das Priorat für Kultur und Soziales gem. e.V.: Kinderland am WendewehrWendewehrstraße 54, 99974 MühlhausenFörderperiode: 1. halbe Stelle / 1. Welle / 01.01.2016 - 31.12.2019 mit 100.000 €2. halbe Stelle / 1. Welle / 01.01.2017 - 31.12.2019 mit 75.000 €JugendSozialwerk Nordhausen e.V.: Kinderwelt am FrauenbergAm Frauenberg 22, 99734 NordhausenFörderperiode: 1. halbe Stelle / 1. Welle / 01.01.2016 - 31.12.2019 mit 100.000 €2. halbe Stelle / 1. Welle / 01.01.2017 - 31.12.2019 mit 75.000 €JugendSozialwerk Nordhausen e.V.: Haus KunterbuntC.-Fromann-Straße 35a, 99734 NordhausenFörderperiode: 1. Welle / 01.01.2016 - 31.12.2019 mit 100.000 €JugendSozialwerk Nordhausen e.V.: Montessori-KinderhausHardenbergstraße 24, 99734 NordhausenFörderperiode: 2. Welle / 01.01.2017 - 31.12.2020 mit 100.000 €JugendSozialwerk Nordhausen e.V.: Kita BrummkreiselSchumannstraße 44, 99734 NordhausenFörderperiode: 1. halbe Stelle / 1. Welle / 01.01.2016 - 31.12.2019 mit 100.000 €2. halbe Stelle / 1. Welle / 01.01.2017 - 31.12.2019 mit 75.000 €JugendSozialwerk Nordhausen e.V.: Kita Ida - Vogeler - SeeleUferstraße 1, 99734 NordhausenFörderperiode: 2. Welle / 01.01.2017 - 31.12.2020 mit 100.000 €JugendSozialwerk Nordhausen e.V.: Kita DominoWilhelm-Nebelung-Straße 40, 99734 NordhausenFörderperiode: 2. Welle / 01.01.2017 - 31.12.2020 mit 100.000 €