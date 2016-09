Nordhausen : Flohburg- Das Nordhausen Museum |

Der Kulturbund für Europa e. V. präsentiert mit freundlicher Unterstützung

des Stadtjugendrings Gera e. V. und des Museums Flohburg

im Rahmen der 24. Thüringer Tage der jüdisch – israelischen Kultur

am 19.10.2016 um 19.30 Uhr im Museum Flohburg



den

Dokumentarfilm von Ilona Ziok



Fritz Bauer. Tod auf Raten



Ein deutscher Staatsanwalt, der in der Bundesrepublik bei seinen Ermittlungen über

NS-Verbrechen in die Netzwerke von Alt - Nazis gerät.

Das Psychogramm eines Aufrechten in den 1960er Jahren und einer Nation, die von ihrer Vergangenheit nichts wissen wollte.

Deutsche Geschichte ganz nahe am Abgrund?



Das Zustandekommen der Auschwitz - Prozesse in den 1960er Jahren ist im Wesentlichen auf das beharrliche Wirken des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer zurückzuführen.



Mit kriminalistischem Gespür beleuchtet der Film sein Leben und die Umstände seines bis heute rätselhaften Todes im Jahr 1968.



Eintritt frei.