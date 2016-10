„Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Woffleben ging ein Traum in Erfüllung!“

Mit diesen Worten umschreibt immer noch sichtlich bewegt Wehrführer Rüdiger Fuhrmann den Moment, in dem das neue Tragkraft- spritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) der Firma Brandschutztechnik Görlitz feierlich enthüllt wurde. Jahrelange Bemühungen im Kampf um ein neues Fahrzeug mit moderner Feuerlöschtechnik wurden nun endlich belohnt. Am 08. Oktober 2016 konnten die Woffleber Kameraden ihr nagelneues und bestens ausgestattetes Fahrzeug in Empfang nehmen.Dieser geschichtsträchtige Tag wird noch lange in Erinnerung bleiben. Darum möchte sich Wehrführer Rüdiger Fuhrmann auch im Namen aller Kameraden auf diesem Weg noch einmal bei Bürgermeister Matthias Ehrhold und dem früheren Stadtbrandinspektor Bernd Recknagel für ihre Unterstützung bedanken. Ein weiterer Dank geht an den Kreisbrandmeister Jens Berger, der in einer kleinen Rede seine Glückwünsche überbrachte.Und dann gab es ja auch noch die vielen Glückwünsche und nette kleine Geschenke, ohne die an ein sauberes und intaktes Auto nicht zu denken wäre. Ein herzlicher Dank geht deshalb an alle Kameraden der Stützpunktfeuerwehr Ellrich, der Ortsteilfeuerwehren der EG Ellrich und an den Feuerwehrverein. Ein ganz besonderer Dank gebührt dem Feuerwehrkamerad Andreas Bodenlos, der im Namen der Ellricher Kameraden in Handarbeit ein Holzbild mit allen bisherigen Woffleber Fahrzeugen anfertigte.Nach dem offiziellen Teil konnten sich interessierte Zuschauer das neue Fahrzeug ansehen und auch erklären lassen. Die erfahrenen Feuerwehrkameraden fachsimpelten und manch ein Laie staunte über die Technik. Im Anschluss wurde noch lange und zünftig gefeiert, sodass nun beim ersten Einsatz die Räder auch nicht mehr quietschen. Bei der Bewirtung der Gäste wurden die Kameraden tatkräftig von den Frauen des Woffleber Feuerwehrvereins unterstützt.Text und Fotos Annett Deistung im Namen der Freiwilligen Feuerwehr WofflebenWeitere Fotos auf der Homepage der FFw Woffleben oder auf Facebook