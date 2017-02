Lehrgangsteilnehmer vereidigt

In Sondershausen in der Karl-Günther-Kaserne wurden am Donnerstag Abend 229 Soldaten vereidigt .Im feierlichen Rahmen, auf den Appellplatz , legten Feldwebel-/Unteroffizieranwärter ihren Eid ab .Darunter befanden sich auch 8 Frauen .Zum Glück aller Teilnehmer und Gäste hielt das Wetter . Nur einige Strumböhen machten es den Fackelträgern nicht leicht .Nach dem Aufmarsch der Truppen , die vom Oberstleutnant Holm Schreiter befehligt wurde, begrüßte Oberstleutnant Ulrich Rölle die zahlreichen Gäste aus Politik und Wirtschaft .Der Luftwaffenmusikkorps Erfurt begleitete" musikalisch" die VeranstaltungDer Oberstleutnant betonte in seiner kurzen Rede das die Bundeswehr aufgestockt wird und das zum Ersten mal nach der Wiedervereinigung .Die Aufgaben haben sich erweitert wie z,B der Schutz der osteuropäischen Länder .Die damit verbundene Erweiterung der Nato stehlt neue Herausforderungen an Diese . Zum Schluß betonter er das die neuen Kamerad jetzt Verantwortung für die Bundeswehr und für Deutschland übernommen haben .Ob die Osterweiterung der Nato zur Stabilisierung Europas beiträgt bezweifle ich persönlich . Hatte man nicht vor Jahren versprochen das es keine Erweiterung der Nato gibt . Für Rußland sieht es eher wie einen neue Bedrohung aus !