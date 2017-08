Stammtisch zum Bedingungslosen Grundeinkommen

Nordhausen : Gaststätte Brandenburg |

Bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 ist das Bedingungslose Grundeinkommen zum ersten Mal in Deutschland wählbar.

Was würdest Du machen, wenn für Dein Einkommen gesorgt wäre? Wir laden Euch ein, in geselliger Runde über das Bedingungslose Grundeinkommen zu diskutieren und zu informieren.