Glasarche 3 - imposante Kunst im Nationalpark Harz

Das Kunstobjekt "Glasarche 3" kann man noch bis zum Januar 2018 an vier Stationen im Nationalpark Harz bestaunen. In diesem Zusammenhang hat die Harzer Wandernadel Sonderstempel heraus gegeben. An jedem Standort wird es einen anderen geben mit der Ortsangabe.Auch für alle anderen Spaziergänger und Wanderer ist es ein Objekt, das zum Nachdenken anregen sollte. Was wird mit unserem Planeten, wenn wir ihn weiterhin schonungslos ausbeuten und die Natur nicht mehr achten?Wer mehr über das Projekt wissen möchte, kann den folgenden Link aufrufen: Standorte Glasarche im Harz , oder sich die Glasarche 3 noch bis 04. September auf der Hohnewiese am Löwenzahnpfad bei Drei-Annen-Hohne anschauen.Viel Spaß im Harz und der Natur wünschtAnnett Deistung