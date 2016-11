Herbstwanderung zu den Burgruinen bei Stecklenberg im Harz

Wer das Gedankengut anderer kopiert und als das seine vermarktet, der ist ein armer Mensch.

Am 27. November 2016 führte unsere 124. HWN-Wanderung auf der Jagd nach den Stempeln der Harzer Wandernadel durchs Wurmtal zum Glockenstein (Stempel 073) und dann hinauf zu den Ruinen Stecklenburg und Lauenburg (Stempel 187).Unterwegs kamen wir an einer Calziumquelle vorbei und hatten einen fantastischen Blick zur knapp 5 km entfernten Teufelsmauer bei Weddersleben im nördlichen Vorharz. Die Wege waren von gelben *Schneenadeln* bedeckt, denn die herbstlich gefärbten Lärchen wurden vom Wind kräftig durchgeschüttelt. Hier ist der Link zur 13 km langen Wanderroute für alle gängigen GPS-Geräte: 124. HWN-Wanderung Von den zahlreichen Fotos habe ich einen kleinen Video-Clip mit Bilduntertiteln erstellt. Hier ist der Link zu den bewegten Bildern: Herbstwanderung bei Stecklenberg . Viel Spaß beim Anschauen. Vielleicht weckt es ja bei dem einen oder anderen die Lust am Wandern.Es darf nachgewandert werden! Es grüßt euch das *HarzWusel* Annett DeistungWeitere Angaben zur Freigabe stehen H I E R in meinem Profil.