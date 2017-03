Motorradmesse Erfurt 2017

Auf dem Weg zur Messe gab es schon am bekannten Einrichtungshaus Probleme.Der Verkehr staute sich etwa 4 km zurück .Bei dem schlechten Wetter dachten wohl viele , fahren wir mal lieber zur Messe.In den Hallen 2 und 3 der Messe präsentieren auf gut 10.000 m² etwa 100 Aussteller was es alles so Neues gibt in der Welt der Zweiräder .Wegen des schlechten Wetters wurden natürlich alle Aktionen und Vorführungen im Außenbereich abgesagt .In den Hallen gab es auch so mehr als genug zu sehen .Was ich zum ersten mal sah , war eine mobile Motorradwaschanlage .Alles fast so wie bei einer Autowaschanlage bloß ohne Bürsten .Die Trocknung war leider außerhalb der Anlage . Sonst machte die Sache schon einen guten Eindruck . Die Preise fürs Waschen lagen so um die 10 Euro pro Maschine .Der Betreiber sagte mir , es gehen fast alle Motorräder rein .Ob sich so was durchsetzt wird sich zeigen .Ich als „ alter DDR Bürger „ habe noch nie ein S83 gesehen geschweige denn davon gehört .Hier stand nun solch ein Teil .Ein Bastler hat auch noch eine Simson „ Kiebitz „ erschaffen , die wohl die einzige Simson ihrer Art ist .Es wurden natürlich einige Shows geboten . Modenschauen mit Motorradkleidung , eine kleine Geländeshow uvm.Die neusten Sachen unter der Schutzkleidung wurden von Models gezeigt .Die neuesten Helme und jede Menge Zubehör konnte man bestaunen und natürlich kaufen.Motorräder mit Navi , MP3 Player und Touchscreen .Die Sprache wird über Kabel oder Bluetooth übertragen .Eine BossHoss mit zwei Ninja Schwertern und vielen Extras wurde gezeigt .Ihr Gewicht beträgt 550 kg und die Höchstgeschwindigkeit liegt über 300 Sachen .Die Umbauzeit belief sich auf 1 ½ Jahre .Eine Messe nicht nur für Liebhaber schneller Maschinen sonder auch was für Motorradbräute und natürlich für unsere Kinder .Wer am Sonntag nichts vor hat kann sich ruhig nach Erfurt auf das Gelände begeben .Das Wetter soll ja auch nicht viel besser werden als am Samstag .