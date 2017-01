Schneewanderung - ein Vorgeschmack

Nur so viel möchte ich zu den Fotos sagen: es war herrlich am letzten Sonntag. Kurz entschlossen haben wir uns für eine Schneewanderung zur Burgruine Hohnstein bei Neustadt und weiter zur Neustädter Talsperre entschieden.Tiefer Schnee auf den verschneiten Wanderwegen und Sonnenschein sorgten für Muskelkater und auch viel Spaß. Sicherlich mag der eine oder andere Tierfreund sagen: "Meidet im Winter den Wald und schreckt das Wild nicht auf!" Doch einen richtigen Harzer hält es nicht auf dem Sofa. Er muss raus an die frische Luft. Und Tierspuren haben wir kaum gesehen. Und auch keine anderen Wander- und Naturfreunde. Wir sind halt nicht zu bremsen.Natürlich habe ich noch mehr Fotos, aber die Auswahl sollte reichen.Annett Deistung wünscht viel Spaß im Winterwald