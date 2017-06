Trockene Knetmasse - das hilft immer!

Sollte die Masse beim Spielen und Formen doch einmal austrocknen, weil sie zu lange an der Luft lag und dadurch das enthaltene Wasser verdunstet ist, oder wird die Masse hart und bröselig, kann man mit Hilfe von einem halben Teelöffel Wasser die Knete wieder geschmeidig kneten. Um dies vorab zu verhindern, geben Sie nach dem Spielen einfach einen halben Teelöffel Wasser in die Dose und verschließen diese wieder sorgfältig. Sollte das nicht ausreichen, dann geben Sie die Knete in einen Gefrierbeutel, einen halben Teelöffel Wasser dazu, verschließen den Beutel und kneten die Masse wieder gut durch. Anfangs wird diese erst wie Schmierseife sein, doch je mehr Sie kneten, desto mehr wird das Wasser aufgenommen und sie wird wieder wunderbar weich und geschmeidig.Zum Autor:Der Onlineshop von Matches21 bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Produkte aus den Bereichen Haushaltswaren (Fußmatten, Tischsets, Bestecktaschen, Tischdecken), Geschenkideen, Dekoration, Wellness & Beauty, Spielen und Basteln (Bausätze und Bastelsets). Schneller Versand und tolles Preis-/Leistungsverhältnis. Besuchen Sie unseren Shop unter http://www.matches21.de und vergleichen Sie die Angebote.