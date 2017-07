9. MZ & Simson Treffen in Harzungen

Über 250 Biker und Interessierte pilgerten am Wochenende in den kleinen Ort imSüd–Harz .Es gab viele Modelle aus der Simson Produktion zu sehen .Natürlich auch die schon fast berühmte „ Vogelserie „ mit Spatz , Star Schwalbe und den Habicht , der als Erster schon vier Gänge hatte .Motorräder von MZ gab es natürlich auch in Hülle und Fülle zu bestaunen .Einen S50 , denke ich , hatten vier junge Kerle zum Biermoped umgebaut .Das diese Kiste mit vier Besatzungsmitgliedern auch fahr bereit war , bewiesen die Erbauer mit mehreren Runden durch das Veranstaltungsgelände .Einige Fahrer bewältigten einen kleinen Parkour , bei denen sie ihr Fahrzeug abstellen mussten und mit mehreren Schraubenschlüssel versuchten mehrere Getränkeflaschen von einer Bank zu werfen .Im anschließenden Motorweitwurf sollte natürlich die größte Weite erzielt werden .Am Samstagmorgen war die große Ausfahrt , an der laut Veranstalter fast 100 Zweiräder teil nahmen .An jeder Ecke wurden Erfahrungen ausgetauscht und über Ersatzteil Beschaffung geredet .Am Abend steht natürlich Musik an und gegen 22.00 soll es eine heiße STRIPSHOW geben .Im nächsten Jahr zum 10. Treffen könnte ich das Motto etwas erweitern und auch Autos aus der damaligen Produktion dürfen mit teilnehmen .