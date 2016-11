Adventscross im Gehege

Rund 170 Teilnehmer , in verschiedenen Klassen , waren gekommen um die anspruchsvollen Strecken im Nordhäuser Gehege zu überwinden . Bei doch guten , aber kalten Wetter fast ideale Bedingungen für solch ein Rennen . Die Teilnehmer gaben alles auf der abwechslungsreichen Strecke . Es ging Bergauf über Wurzeln , durch Schlamm und scharfe Kurven quer durchs Gehege. An verschiedenen Anstiegen setzten sich die Besten schnell von ihrer Konkurrenz ab .In der Klasse Elite setzte sich Sven Baumann vom SRS Cycle Cross MastersTeam nach 11 Runden in 56 Minuten 18.5 Sekunden souverän durch .Der Elektroingenieur aus der Nähe von Suhl trainiert mehrmals in der Woche bis zu 8 Stunden wöchentlich . Er zeigte sich mit seinen Leistung zufrieden , hatte er doch über 33 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplazierten .Eine gelungenen Veranstaltung mit wenig Zuschauern wie ich fand .