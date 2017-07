Über 300 Fahrer haben sich zu diesem Event angemeldet .Am Sonntag gegen 15.00 Uhr waren kaum noch Zuschauer da .Aber an den beiden anderen Tagen und Sonntagmorgen waren wohl sehr viele Zuschauer an die Strecke gekommen .Da ich ja nicht die Zuschauer sondern die Fahrer mit ihren Maschinen Fotografieren wollte war es für mich ok so .