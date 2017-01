Hundeschlittenrennen in Benneckenstein bei Traumwetter 2017

Hunderte Menschen wenn nicht sogar Tausende waren gekommen um an einen idealen Tag sich das Rennen anzuschauen .Im Ort gab es keinen Parkplatz mehr . Die Organisatoren entschlossen sich die Zufahrtsstrasse nach Benneckenstein als Parkplatz zu nutzen .Viele Zuschauer kamen auch mit Skiern und Schlitten an den Ortsrand .Einige Zuschauern waren sogar mit Heißluftballons angereist ,besser kamen angeflogen .Das Rennen selbst konnte mal wieder mit Schlitten durch geführt werden .Vor einen der Rennschlitten waren sogar 11 Huskys gespannt .Das ist sehr selten betonte der " Stadionsprecher " .Bei klaren Wetter und guter Sicht konnten die Zuschauer die Hundeschlitten lange verfolgen . Selbst der Brocken zeigte sich deutlich .An einen Wohnwagen drängten sich viele Menschen was natürlich auch meine Neugierde wecke . Ja was gab es denn dazu sehen ?Es waren junge Huskys ! Wenige Wochen alt . Sie durften gestreichelt und bestaunt werden . Was von den Kinder natürlich genutzt wurde .Wer Lust bekommen hat , der kann morgen früh auch einen schönen Tag in der Waldschneise bei Benneckenstein erleben .