Kabinenpredigt Wacker Nordhausen: Die Lok kommt

Nordhausen : Stadion |

+ Zweitbestes Auswärtsteam rückt an + Erstes Heimspiel für den neuen Trainer van Eck – die Lok kommt +

Woche für Woche tippen wir uns die Finger wund. Wacker trainiert fleißig. Das interessiert nur das Wetter nicht. Das macht uns einen Strich durch die Rechnung. Spiel Nummer zwei in Folge fällt aus. Diesmal die Partie in Neugersdorf. Das läuft mit den Nachholspielen wohl auf Termine während der Woche im Frühjahr hinaus. Sprich, englische Wochen. Eine unbefriedigende Situation.Ja, man kennt ja das Problem. Wobei am Wochenende, wo es doch recht warm war, bis auf eine Partie alle ausgefallen sind. Es ist ja auch keine große Überraschung, sondern eher ein alter Hut, dass in der Regionalliga nicht die Mittel zur Verfügung stehen, um im Winter den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Eine Semi-Profi-Liga eben.Aller guten Dinge sind bekanntlich drei: Hoffen wir auf schönes Wetter. Zeitgleich für die Gastgeber das erste Heimspiel im Jahr 2017. Der 20.Spieltag steht vor der Tür. Erst 16 Spiele konnte der FSV bisher austragen. Und auch wenn wir uns wiederholen. Für Neutrainer René van Eck ist das Debüt als Cheftrainer im Kampf um Punkte. Und das gleich im heimischen Sportpark. Der Kader wurde weiter verkleinert. Mit Philipp Blume und Fotios Katidis verließen vergangene Woche zwei weitere Spieler den Verein. Qualität kam mit der Verpflichtung von Lucas Scholl hinzu, wie wir schon berichteten. Alles ist damit angerichtet, für das Spiel gegen die Lokomotive aus Leipzig am Sonntag.Die werden die Hütte zum Kochen bringen. Und als derzeitiger Tabellennachbar macht es das sogar noch spannender. Wobei Wacker, das darf man nicht vergessen, auch zwei Spiele weniger hat.Die „Loksche“ dampft mit zahlreichen Anhängern am Wochenende in den Südharz. Stimmgewaltig werden wohl mehrere hundert Anhänger für Stimmung auf den Rängen sorgen. Hier muss der „Heimsupport“ unbedingt dagegen halten können. Sportlich liegt die Mannschaft von Trainer Heiko Scholz im soliden Mittelfeld vor den Nordhäusern. Lok kommt ebenfalls aus dem Kalten. Das Heimspiel gegen Luckenwalde: Schnee, Tauwetter, trübes Wetter und der Frost machten eine Austragung im Plache-Stadion unmöglich. Wie Nordhausen der zweite Spielausfall in Folge.Dennoch, die Leipziger kommen mit der Empfehlung als zweitbestes Auswärtsteam der Liga. Sechzehn Punkte aus zehn Spielen sprechen Bände. Und eine positive Torbilanz bei den Auswärtsspielen. Auch Becker, Ziane und Brügmann müssen die Nordhäuser besonders aufpassen.Es ist an der Zeit, für erstmalige drei Punkte im direkten Duell gegen die Lok. Ich erwarte ein umkämpftes Spiel mit dem am Ende glücklicheren Ausgang für Wacker. Knapp mit 2:1 bezwingen die Hausherren aus Thüringen die Sachsen. Für beide Mannschaften ist es das erste Pflichtspiel im neuen Jahr. An einen Spielausfall wollen wir mal nicht denken. Zwar sind Kälte und Frost angesagt. Beten wir also zum Wettergott, denn alle wollen gerne loslegen, im Kampf um Regionalliga-Punkte.Ja, das wäre fatal, wenn schon wieder abgesagt würde. Das Spiel findet statt. Wacker gewinnt mit 1:0 gegen die Lok.1. Fußballclub Lokomotive Leipzig e.V.Vereinsfarben: blau-gelbTrainer: Heiko ScholzTabellenplatz: 9Top-Torschützen: D. Becker, D. Ziane, F. BrügmannHomepage: www.lok-leipzig.com