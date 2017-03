Profis, Trends und Showeinlagen: FIBO POWER 2017

Ob Bodybuilding, Fitness oder Crossfit – auch in diesem Jahr öffnet vom 06. bis zum 09. April die FIBO POWER 2017 in Köln ihre Tore für Fachbesucher und Privatleute. Wer schon immer mal einen der ganz großen Stars der Szene hautnah erleben wollte, hat hier die Qual der Wahl, denn: Vom Wettkampf-Bodybuilder bis hin zu den bekannten YouTubern ist auf der FIBO POWER 2017 alles vertreten, was Rang und Namen hat.Große Namen & Stars in allen MessehallenBevor allerdings am Samstag und Sonntag die führende Messe rund um den Fitnessbereich für die Allgemeinheit geöffnet wird, sind am Donnerstag und Freitag ausschließlich Fachbesucher zugelassen. Erfahrungsgemäß ist der Besucherandrang an allen Tagen riesig – kaum verwunderlich angesichts des hohen Staraufgebots in den Messehallen in Köln-Deutz:• Ralf Möller• Fernanda Brandao• Lazar Angelov• Sophia Thiel• Kathrin Hollmann und• Tim Budesheimsind nur einige der großen Namen, die für die großen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Supplements auf der FIBO POWER 2017 an die unterschiedlichen Stände und Infopavillons einladen. Hier können sich Besucher auch zur eigenen Ernährungsplanung Anregungen und Tricks holen.Übrigens: Die Hallenbelegung lässt sich auf der offiziellen Website der FIBO POWER 2017 einsehen – so lässt sich der Fibo-Besuch schon im Vorfeld optimal planen.