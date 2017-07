80 Jahre Kleingartenverein Dr. Schreber e.V.

Nordhausen : Kreisverband Nordhausen |

80 Jahre alt und doch junggeblieben





Ein 80- jährigesJubiläum eines Kleingartenvereines ist auch immer Anlass, von heute auf

„gestern“ zurückzublicken. Der Kleingartenverein Dr. Schreber hat ca. 90

Parzellen in einer Größe von 135 bis 350 m². Die Anlage wurde 1937 gegründet.

Wenn man durch die sehr gut gepflegte Anlage geht, wird sie als Ort der Ruhe

und Entspannung empfunden. Die Vereinsmitglieder haben zu ihrem 80 - jährigen

Jubiläum nicht nur ihre Gärten fein hergerichtet, sondern auch für das

Jubiläumsfest wurde viel gemeinsam getan. Unter Leitung des

Vorstandsvorsitzenden Jens Kappler wurde ein sehr schönes Fest organisiert. Die

Pavillons wurden aufgebaut, denn man musste auch mit schlechten Wetter rechnen.

Aber der Wettergott hatte ein Einsehen und schenkte den Gärtnern Sonnenschein.

Nach der Eröffnungsrede durch den Vereinsvorsitzenden wurde das Fest eröffnet.

Der Kreisvorstand Nordhausen der Kleingärtner e.V., vertreten durch Angelika

Weidner und Werner Schumann, haben eine Grußbotschaft verlesen und im Anschluss

eine Ehrenurkunde und Blumenschale für den Verein überreicht. Dann wurde das

Kulturprogramm mit dem Nordhäuser Männerchor eröffnet. Die Sangesbrüder

erhielten viel Applaus für ihre Darbietungen. Pünktlich wurde dann das Buffet

mit den Bratwürsten, Steaks und feinen Salaten frei gegeben. Mit einem

Polizeiauto zur Besichtigung und Vorführungen der Bergwacht konnten für Jung

und Alt die Unterhaltung fortgesetzt werden. Bei flotter Musik durch den DJ

feierten die Gartenfreunde bis in den späten Abend. Der Garten ist für unsere

Vereinsmitglieder zu einem Teil ihres Lebensraumes geworden. Insoweit hat die

Idee von Dr. Schreber, den Leipziger Arzt, der in der Mitte des vergangenen

Jahrhunderts frühzeitig die Ausgleichsfunktion des Gartens erkannte, Gültigkeit

und Bedeutung erlangt. Wir wünschen den Kleingärtnern weitere schöne 80

Gartenjahre in ihrem Verein.





Werner Schumann Presse& Öffentlichkeit

Kreisverband Nordhausen