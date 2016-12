Benefizgala " A son for hope "im Theater Nordhausen .

Was für ein unvergesslicher Abend im Theater Nordhausen .Man könnte sagen mal wieder .Gestern stand aber der gute Zweck im Vordergrund , was der Qualität derMusik keinen Abbruch tat . Tolle Künstler mit genauso tollen Stimmen undInstrumenten machte den Abend zu einer grandiosen Vorstellung .HOPE INTEGRATED - PATENSCHAFT UND HILFE ZUR SELBSTHILFE IN KENIA , wardas Motto des Abends . Hie wird direkt geholfen ! Ob beim Bau einerSchule , Schneiderprojekte für junge alleinerziehende Mütter oder demErwerb und Betrieb einer Maismehlmühle zur Selbstversorgung . Vieleswird von den Spendengeldern realisiert .Spendengelder müssen aber irgendwo herkommen , dass dachten sich auchdie Organisatoren des gestrigen Abends unter anderem Marvin Scott ,einer der Initiatoren des Abends .Die Künstler verzichteten für diesen Zweck auf ihre Gagen . DerTheaterintendant Herr Daniel Klajner senkte die Kosten für dieVorstellung im Haus bis zur Schmerzgrenze . Ein großer Teil vom Erlösder Eintrittskarten und eine bestimmte Summe der verkauften CD derdrei Tenöre , Marvin Scott, David Roßteutscher und David StanleyJohnson ging natürlich auch auf das Konto für den guten Zweck .Der Abend begann etwas holprig , der Beamer wollte nicht so wie er sollte .Matthias Mitteldorf der durch das Programm führte, überspielte dieseTechnikschwäche mit der Routine eines Showmasters .Danach folgte Künstler auf Künstler unter anderem Chistine Campsallbegleitet von Boram Ahn am Klavier natürlich die drei Tenöre . Nicht zuvergessen Radu Stanciu mit seine Violine und den Prince Klassiker "Purple Rain ".Bei vielen Darbietungen gab es tosenden Beifall .Am Ende der Vorstellung standen die Besucher auf und klatschtenminutenlang Beifall .Natürlich geht so eine Veranstaltung nur selten ohne Sponsoren von denich hier einige erwähnen will .Katinka Mitteldorf ,Alternative 54, Stadtwerke Sondershausen undDeutsche Bank. Jost Rünger Plakatsponsoring, Katrin Mucke und dieRothleimmühle für Unterkunft/Sonderpreise .Nach der Vorstellung sprach ich noch kurz mit dem Theaterintendanten .Er zeigte sich sehr zufrieden , nicht nur mit dem ausverkauften Hausauch mit den Künstlern die nicht immer in der ersten Reihe stehen .Wer spenden möchte meldet sich bitte bei " hope integrated e. V "Rudolf - Leonhard - Str. 3099734 Nordhausen oder Tel . 03631 477925