Interview in der Kleingartenanlage "Glückauf Mittelweg" e.V.

Wir sagen ja und bieten zukünftigen Hobbygärtnern eine Plattform für den Einstieg ins Gärtnern. Viele Bürger wollen ihr Grün vor der Haustür aktiv erleben. Deshalb stellt der Kreisverband Nordhausen der Kleingärtner e.V. jeden Monat einen Kleingartenverein vor.1. Gartenfreund Frank Burgdorf sie sind erst seit 2 Jahren Vorsitzender desKleingartenvereines "Glückauf Mittelweg" e.V., wo findet man IhrenKleingartenverein in Bleicherode?Unser Kleingartenverein liegt südöstlich von Bleicherode in Richtung Niedergebra am Rande von Bleicherode. Unsere Anlage wurde 1979 neu erschlossen. Die Kalikumpel haben beim damaligen Bürgermeister um Gartenland gebeten. In Absprache mit der LPG wurde uns dieses Terrain übergeben und als Kleingarten für die Naherholung der Kalikumpel ausgewiesen. Ich selbst bin seit 1988 in der Anlage. 8 Vereinsmitglieder bewirtschaften seit Beginn ihre Parzelle. Der Anfang war mit viel Arbeit verbunden, da das Ackerland als Kleingartenanlage erst mal hergerichtet wurden musste.2. Ihr Kleingartenverein hat 15 Gärten. Gibt es auch freie Gärten, für die sich Interessenten bewerben können?Zurzeit sind alle Gärten bewirtschaftet. In der kommenden Zeit werden wahrscheinlich Gärten aus Gesundheitlichen- und Altersgründen abgegeben. Interessenten können sich bei mir telefonisch oder per E-Mail bewerben. Wir wünschen uns Bewerber die gern gärtnern möchten und werden diese vormerken..3. Wie ist die Ausstattung dieser Gärten mit Lauben, Strom und Wasser? Wie groß sind diese Gärten ?Die Aufteilung 1979 ergab für unsere Anlage Gärten von ca. 450 bis 725 m². Alle Gärten sind mit Lauben ausgestattet. Strom und Wasser sind ebenfalls in allen Gärten vorhanden.4. Ist Ihre Anlage auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar?Nein, wir liegen am Rand von Bleicherode und sind gut zu Fuß, mit dem Radoder mit dem Auto erreichbar.Wir haben einen schönen Autoparkplatz für Besucher undVereinsmitglieder. Dieser wurde in Gemeinschaftsarbeit von den Mitgliederngeschaffen.5. Vereinsleben ist ja bekanntlich mehr als nur eine Mitgliederversammlung imJahr. Werden im Kleingartenverein " Glückauf Mittelweg " e.V. kulturelleEreignisse bzw. Gartenfeste organisiert?In unserer kleinen Anlage werden sehr oft spontan kleine Gartenfeten mit den Nachbarn gefeiert. Das hat sich bewährt und stärkt den Zusammenhalt und das Vereinsleben. Es findet jährlich ein Sommerfest in unserem Gemeinschaftsgarten statt. Wir haben ein eigenes Großzelt in dem wir bei guter Musik und Essen feiern können. Diesen Höhepunkt im Vereinsleben ist für den Zusammenhalt, sowie das Miteinander gut und wird gern angenommen. Hier werden auch die jährlichen Mitgliederversammlungen durchgeführt.Unsere Vereinsmitglieder können dieses Zelt für Familienfeiern ausleihen.6. Wann können Interessenten zu Ihnen kommen und einen Termin bzw.Gartenbesichtigung machen? Unter welcher Telefon Nr. kann man Sieerreichen?Als Vereinsvorsitzender kann man mich telefonisch unter 036077 20760 oder unter der E-Mail Adresse :fam.burgdorf@web.de erreichen. Wir vereinbaren dann einen Termin.7. Junge Familien haben Kinder. Kleingärten bieten den Familien und vorallem Kindern wichtige Erlebnisräume und machen neugierig auf die Natur.Was können Sie speziell für die jungen Familien anbieten?Durch die ruhige Lage ist die Anlage für Kinder und unseren ältere Vereinsmitglieder ideal. Wir haben zurzeit nur 2 jüngere Familien mit Kindern. Die meisten Vereinsmitglieder sind schon sehr lange in der Anlage. Dementsprechend ist auch die Altersstruktur relativ hoch. Das Miteinander und der Erfahrungsaustausch bewährt sich zwischen den Pächtern egal wie alt oder wie lange sie im Verein sind. Unsere Gärten sind flächenmäßig ziemlich groß, so dass Kinder oder Enkel viel Platz zum Spielen haben.8. Kleingärten bieten aber auch jenen einen schönen Zeitvertreib die ihrBerufsleben schon beendet haben. Wie ist der Altersdurchschnitt IhrerMitglieder?Der Altersdurchschnitt liegt bei 58 Jahren. Wir haben gegenwärtig 8 Mitglieder im Rentenalter, die von 1979 an dabei sind. Weitere Pächter im Rentenalter sind in unserem kleinen Verein. Vereinsinitiativen wie den Bau des Außenzaunes, regelmäßige Heckenpflege und Erhalt der Hauptwege und des Umfeldes der Kleingartenanlage prägt unseren Verein.Uns ist es wichtig, eine ordentliche Anlage und Gärten zu haben, den ehemaligen Bergmännern liegt das im Wesen des Berufes.Als Vorsitzender in unserem Kleingartenverein werde ich von bewährten Vereinsmitgliedern unterstützt. Mein Stellvertreter Wolfgang Wilke und unser Kassierer Walter Volkmann sind seit Beginn 1979 im Verein und sind bis heute noch nicht müde, das Vereinsleben immer wieder zu aktivieren. Kleingärtnern hält eben jung und dynamisch bis ins hohe Alter.Werner SchumannPresse/ÖffentlichkeitKreisverband Nordhausen