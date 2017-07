Jugendfeuerwehr Woffleben feiert 20-jähriges Bestehen

Zum Dorffest 2017 in Woffleben,aus Anlass der urkundlichen Erwähnung vor 1090 Jahren, wurde vom 30. Juni bis 02. Juli sehr viel geboten. Für jeden Geschmack war etwas dabei.Auch die Freiwillige Feuerwehr Woffleben hatte einen Grund zum Feiern. Sie besteht seit 145 Jahren und der Ort hat inzwischen eine sehr aktive Jugendfeuerwehr. Zum 20-jährigen Bestehen der "Löschteufel" von Woffleben wurden die Gäste in diesem Jahr mit einer kleinen Modenschau überrascht. Die jungen Kameraden führten alte und neue Dienstbekleidung vor und auch Schutzbekleidung, die das Leben der Feuerwehrkameraden bei den unterschiedlichsten Einsätzen schützen soll, wurde präsentiert. Dafür bekamen sie viel Applaus vom Publikum. Und natürlich gab es auch kleine und große Geschenke für die Jungkameraden und von der Kirchengemeinde Woffleben wurde ihnen die erloschene Kerze vom Friedenslicht 2016 übergeben, damit sie es auch 2017 wieder in Empfang nehmen können.Nach einer kurzen Pause gab es dann noch einen Löscheinsatz der Jugendfeuerwehr. Hier konnten die Woffleber „Löschteufel“ zeigen, was sie in den letzten Jahren gelernt haben und ihrem Name Ehre machen. Damit die Zuschauer einmal einen Eindruck davon bekommen, wurde die Löschstrecke in Ruhe vorbereitet und das Feuer konnte reibungslos gelöscht werden. Vielen erwachsenen Zuschauern dauerte das zu lange, aber es war schon beachtlich, wie die Mädchen und Jungen genau den Anweisungen von Jugendwart Stephan Fuhrmann und seinem Stellvertreter Maik Feliksiak folgten und mit der doch schweren Technik hantierten. Es gehört nicht nur Schnelligkeit zum Löschen, da war auch viel Leidenschaft bei den jungen Kameraden zu spüren. Es muss erst einmal jeder Handgriff sitzen und das will gelernt sein.Mir fällt dazu ein schöner Spruch ein: „Wer klein anfängt kann Großes meistern.“ Feuer zu löschen ist kein Kinderspiel und doch ist es wichtig schon die Kleinsten mit dem Feuer vertraut zu machen. Es ist nicht selbstverständlich das Jugendliche in der heutigen hoch technisierten Welt von Internet, Videospielen und dem heiß geliebten Handy zur Jugendfeuerwehr gehen. Doch wie in jedem Verein lernt man in der Gruppe am Besten, was wichtig fürs Leben ist und wie wichtig solche Erfahrungen für die Zukunft sind.Ein Kind sollte nie unter Zwang in die Jungendfeuerwehr geschickt werden. Es lernt nicht Geige oder Judo. Nein, es geht darum Leben zu retten, Opfer zu bergen und Feuer zu löschen. Das muss allen von Anfang an bewusst sein. Nicht jedes Kind ist der Aufgabe gewachsen, aber es kann hinein wachsen. Und vielleicht steht irgendwann der Wunsch fest: Ich will zur Feuerwehr! Ich persönlich kenne keinen anderen Beruf, den man schon als Kind anfangen kann zu erlernen.Vielen lieben Dank an die Jugendwarte Stephan und Maik für die hervorragende Ausbildung der jungen Kameraden, an die Woffleber Jugendfeuerwehr "Löschteufel" für die sehr gelungenen Vorführungen und an alle fleißigen Helfer, die im Hintergrund zum guten Gelingen beigetragen haben. Macht weiter so!Annett Deistung, Woffleben