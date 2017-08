Kneippverein unterstützt die Aktion „Mutschöpfen“.

Bei der Aktion „Mutschöpfen“ wird symbolisch mit Wasser Mut geschöpft, um damit darauf aufmerksam zu machen, dass vor allem im häuslichen Bereich und oft unbemerkt von der Nachbarschaft, Gewalt insbesondere gegen Frauen ein nicht zu unterschätzender Fakt ist. Das belegen die jährlichen Zahlen u.a. der Polizei und der Interventionsstellen.



Der Nordhäuser Kneippverein e.V. unterstützte natürlich diese Aktion, welche auch in anderen Landkreisen bereits viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Aufmerksamkeit zu erzeugen ist ein wichtiges Anliegen, damit Betroffene, den Mut finden, sich gegen Gewalt, sei es körperlicher, psychischer oder sexueller Art, zu wehren und Hilfsangebote anzunehmen.



In der Kneippschen Philosophie für mehr Gesundheit sind Wasseranwendungen in vielfältiger Form ein wichtiges Element und so war es für den Nordhäuser Kneippverein e.V. eine Selbstverständlichkeit, mitzumachen.

Darüber hinaus sind Bewegung, Lebensordnung, Ernährung und Heilpflanzen weitere Säulen, damit Jung und Alt, Männer und Frauen Körper, Geist und Seele in Einklang bringen können, um so möglichst bis ins hohe Alter aktiv und gesund zu bleiben.



Carmen Kaap

Kneippverein