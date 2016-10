Kunterbuntes Kirmeswochenende in Bielen vom 14.-16.10.2016

22. Kermesse in Bielen



Es ist wieder soweit – der Bielsche Torrasen wird vom 14. – 16. Oktober zum großen Festplatz für Jung und Alt. Der Bielsche Kirmesverein hat für das Kirmeswochenende viele Highlights auf dem Plan.

Hier werden diesmal die Kleinen ab 17.00 Uhr zuerst auf Ihre Kosten kommen bei einem Fackelumzug mit dem BKV und der Freiwilligen Feuerwehr mit anschließendem Stockbrotessen ab 18.30 Uhr am Lagerfeuer und Kinderliedern live von Alfons Solo. Ab 21.00 Uhr startet die CLUBNIGHT im Festzelt! Mit Unterstützung von „M.O.S. Booking + Event“ kann den ganzen Abend zu elektronischer House Musik bei Feierlaune getanzt und gelacht werden. Es legen Patrick Börsch, LuJa, Matthew Deluxe und ceejou bis in den frühen Morgen für Euch auf. Hier geht auch die erste selbst gebaute Cocktailbar des Bielschen Kirmesvereins mit an den Start – also leckere Cocktails warten hier auf Euch!Ab 8.00 Uhr geht der Spaß weiter mit dem Kirmesumzug durch Bielen. Natürlich mit dem Erbesbär, vielen Tieren der Arche Noah, bunt verkleideten Kirmesburschen und –mädels uvm. im ganzen Ort. Die Kinder sind natürlich auch gern eingeladen auf dem Disney-Land - Umzugswagen mitzufahren oder am Umzug mit teilzunehmen. Zum bunt geschmückten Hänger gehören auch bunte Kostüme – also freuen wir uns besonders auf unsere kleinen Umzugsteilnehmer als Mickey Mouse, Arielle, König der Löwen oder in einem anderen tollen Kostüm! Ab 14.00 Uhr steht der Fußball im Mittelpunkt. In der Landesklasse tritt der SV Bielen 1926 gegen den SV 1919 Großrudestedt an.Samstagabend 20.00 Uhr beginnt der traditionelle KIRMESTANZ im beheizten und festlich geschmückten Festzelt. Das Feiern, Tanzen, Lachen und Singen zu Musik von heute, zu Hits aus den vergangenen Jahrzehnten und natürlich auch zu Schlager- und Partymusik geht weiter. Hierfür sorgt in diesem Jahr wieder die Show- und Partyband „Van Gard“. Die Band ist seit Jahren bekannt für ihre erstklassige Show- und Party-, sowie Stimmungsmusik, gute Laune und natürlich die musika-lischen Zeitreisen. Ein weiteres Highlight wird die Show-Einlage der Mühlenladies sein. Sie zeigen, wie man Stimmung mit Country-Musik und Line-Dance in das Publikum bringt. 24.00 Uhr wird die traditionelle Kirmespredigt und –beerdigung stattfinden.beginnt mit dem KIRCHWEIHGOTTESDIENST um 10.00 Uhr in der St. Martin- und Johanneskirche zu Bielen, bevor ab 11.00 Uhr zum FRÜHSCHOPPEN unter dem Motto „Da geht noch was!“ mit Susi aus der Platte in das Kirmeszelt geladen wird.13.00 Uhr beginnt der Familiennachmittag mit Spielspaß für Groß und Klein auf dem Bielschen Torrasen unter Animation und Moderation von Susi aus der Platte. Hier können sich alle austoben bei:- Torwandschießen mit dem SV Bielen,- der Hüpfburg und Geschicklichkeitswettbewerb des Kreissportbundes Nordhausen,- Kinderschminken, Glitzer-Tattoos und Basteleien mit der Kreativ-Lounge aus Worbis u.- Tauziehen Mini gegen Maxi mit Unterstützung einiger starker Jungs der Strong Boys aus Nordhausen und des BKVKaffee und selbstgebackener Kuchen mit musikalischer und lustiger Umrahmung von Susi aus der Platte werden nicht fehlen!Fahrgeschäfte – wie Twister, ein Kinderkarussell und „Enten angeln“ werden das gesamte Wochenende auf dem Festplatz sein. Für das leibliche Wohl sorgen in diesem Jahr die Gaststätte „Domino“ aus Wipperdorf mit Getränken, Grill-Area 51 und der Langos-Stand für alle hungrigen Gäste.Wir laden Euch alle herzlich ein, Gäste der Kirmes in Bielen zu sein!Die Kirmesburschen und - mädels vom BKV