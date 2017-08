Neues von der IG „Ilfelder Heimatmuseum“

Am Sonnabend dem 09.09.2017, zum Ilfelder Herbstmarkt, wagt die Interessengemeinschaft Ilfelder Heimatmuseum eine Eröffnung des neu Eingerichteten Heimatmuseums. In der ersten Etage befindet sich jetzt, außer dem traditionellen Museumszimmer mit Exponaten und Gegenständen des täglichen Bedarfs wie Haushalts-, Küchen- und Wohnambiente, auch zwei weitere Ausstellungsräume.Der eine zeigt anschaulich traditionelles Ilfelder Handwerk aus dem vorigen Jahrhundert wie z.B. Tischler, Schuster, Papierer, Fassmacher und Parkettleger. Der andere soll die Schulentwicklung der Gemeinde Ilfeld-Wiegersdorf von der Dorfschule über die Klosterschule bis in die heutige Zeit aufzeigen.Mit viel Mühe werden die vorhandenen Exponate neu erfasst, registriert, positioniert und mit neuen Leihgaben vervollständigt. Die IG bemüht sich um eine umfassende Darstellung der Ilfelder Geschichte und seinem Umfeld, und werben um weitere Mitglieder!Wir freuen uns über jeden interessierten Besucher und besonders Schülern.Geöffnet hat das Museum an diesem Tag von 9.00 bis 15.00 Uhr!Ihr Ilfelder Heimatmuseum