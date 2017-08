Road-Trip: Mit Tempo 15 Hunderte Kilometer zum Schlepperfest

Augen auf, dieses Schlepper-Gespann durchfährt in Kürze Thüringen: Kurt Kluckner aus Tirol zuckelt mit Speyr-Traktor und Wohnwagen zum Schlepperfest nach Herrmannsacker

10. Schlepperfest in Herrmannsacker

Nein, er hat seinem ­Trecker keinen Namen verpasst. Und zum ­Geburtstag des Oldtimers, Baujahr 1956, gibt‘s ­keine extra Lackpolitur. Kurt Kluckner ist nicht der Mann für solche ­Sentimentalitäten. „Ein Traktor bleibt ein Traktor“, sagt der 58-jährige Österreicher resolut. ­Dabei ist seine Beziehung zu dem knallroten Schlepper der österreichischen Marke Steyr durchaus eine innige. Vor zwei Jahren tuckerte er ­damit 6200 Kilometer durch Europa. Jetzt macht sich der Traktorspinner – wie er sich selbst nennt – erneut auf den Weg, rattert von seiner Heimatstadt Leutasch in Tirol rund 650 Kilometer weit in den Norden Thüringens. Sein Ziel: das ­Schlepperfest in Herrmanns­acker Ende August. ­AA-Redakteurin ­Sibylle Klepzig erwischte den Traktor-Globetrotter kurz vorm Start am Telefon.Sieben Tage sind eingeplant, zwischendrin zwei Tage ­Pause. Höre ich unterwegs von etwas Sehenswertem, ändere ich schon mal die Route. Nur keine Eile. Ich bin Zeit­millionär.Ich bin frühpensionierter ­Eisenbahner und betreibe noch eine kleine Schmiede – einen Ein-Mann-Betrieb. Da kann ich mir die Arbeit einteilen.Oh ja, da wird viel Zeit investiert. Der Steyr bekam eine selbstgebaute Kabine und ein Signalhorn. Gerade habe ich den Gasanschluss im Wohnwagen umgerüstet, kann jetzt eine Elf-­Liter-Gasflasche ­für Heizung, Herd und Kühl­schrank nutzen.Ja, das ist sehr praktisch. Ich übernachte auf Campingplätzen. Wenn ich unterwegs mal Tee möchte, koche ich ihn. Und wenn ich müde bin, kann ich eine Stunde schlafen - oder zwei.Es ist ein Dreizylinder mit 55 PS. Ich reise im Schnitt mit 15 bis 17 km/h. Spitze fährt er 25.Nein, nein, das geht schon. Ich setze sowieso Kopfhörer auf als Schallschutz. Auch die Kabine ist schallisoliert.Nein, da kann ich maximal Wäsche aufhängen. Ja, ich muss auch selber waschen.Nein, nein, nein. Sie lässt mir die Freiheit, alleine loszuziehen.Ja, das waren 6200 Kilometer innerhalb von zweieinhalb Monaten – von Tirol durch Frankreich nach England, über die Pyrenäen bis nach Mallorca und zurück. Die Reise begann am 1. August 2015 und dauerte 85 Tage. Ich wurde überall herzlich empfangen - ob an der Tankstelle, dem Supermarkt oder Campingplatz und auch natürlich bei den Bauern, die mich oft zum Essen und Übernachten eingeladen haben. Höhepunkte waren die Dampfmaschinenmesse im englischen Dorset und der Urlaub mit meiner Frau auf Mallorca.Unterwegs nicht auf eine Schnellstraße zu geraten. Die sind für einen Traktor natürlich tabu. Leider lassen sich beim Navi nur die Autobahnen ausschließen. Uns so ist es doch mehrmals passiert. In Frankreich und Spanien wurde ich gestoppt und aufgeklärt. Nur in Österreich musste ich Strafe zahlen.Nein, es war alles positiv. Selbst als ich in der Schweiz einen Patschen hatte – einen platten Reifen. Wenn etwas kaputtgeht, ist das für mich ein Highlight. Ich muss schauen, wie ich das Problem löse. Überall gibt es freundliche Helfer.Auch gut. Den Platten hatte ich auf einer Schnellstraße in der Schweiz und noch dazu in einem Tunnel. Als ich merkte, dass sich der Traktor nach hinten links neigt, gab ich Vollgas. Er bäumte sich wieder auf, ich fuhr bis zum Notparkplatz hinterm Tunnel und rief die Polizei. Die geleitete mich von der Schnellstraße. Ich wurde nicht einmal bestraft. Sie sagten, ich bin mit dem Platten bestraft genug. Ein Helfer war ein Feuerwehrmann, der reparierte mir den Reifen. Vieles mache ich natürlich auch selbst.Die kleinen Sachen habe ich alle dabei: Dieselfilter, Kugellager und Keilriemen, dazu das komplette Werkzeug. Ich kenne ja die Schwachstellen. Den Motor könnte ich sowieso nicht reparieren. Ich habe einen Schutzbrief, die würden mich von überall heimholen.Für mich nicht. Im Gegenteil. Die Arbeit in der Schmiede verursacht ­Rückenschmerzen. Nach zwei, drei Tagen auf dem Traktor sind sie weg. Da werde ich den ganzen Tag gerüttelt, muss das Wackeln ausgleichen, den Körper stabil halten. Das stärkt die Muskulatur – und vertreibt Kreuzschmerzen.Während eines Urlaubs in Marokko lernte ich Gerd Zimmermann kennen. Wir haben uns sofort sehr gut verstanden, geblödelt und gelacht. Irgendwann kamen wir drauf, dass er einem Treckerverein vorsteht und ich ein Traktorspinner bin. Das ist zehn Jahre her. Ich wollte unbedingt mal zum Fest kommen. Heuer löse ich das Versprechen ein.• Freitag, 25. August: Anreise, 20 Uhr Eröffnungsfeier• Samstag, 26. August: ab 10 Uhr Handwerker- und Teile­markt, Dreschvorführungen, Holzspalten & -sägen mit Traktoren, Baumstammziehen, Vorführung historischer Landmaschinen und moderner Forsttechnik; dazwischen13 Uhr Umzug durch Herrmannsacker und Buchholz;18 Uhr Wettglühen, 20 Uhr Rockband Four Roses• Sonntag, 27. August: Frühschoppen mit Güntersberger Blasmusikanten, Schauprogramm ähnlich wie Samstag