So isst Thüringen: Kartoffelscheibenessen in Görsbach

Jedes Jahr Anfang Februar treffen sich die Görsbacher und ihre Gäste, um knusprige Kartoffelscheiben zu verputzen. Am 11. Februar ist es wieder soweit:

Von wegen nur Beilage. In Görs­bach nahe Nordhausen spielen die Kartoffeln aus der Goldenen Aue eine Hauptrolle auf dem Teller. Früher, als eine Bäckerei zugleich das Backhaus für die ­Familien im Ort war, brachten die Bauern jeden Samstag ihre Bleche mit Kartoffel­scheiben zum Backen. Die Zeiten wandelten sich, doch die ­Görsbacher wollten nicht auf diesen Genuss verzichten. Anfang der 70er-Jahre beschlossen daher Bauern und Bäcker­meister : Lasst uns doch einmal im Jahr für alle ­backen. Schnell wurde aus dem gemeinsamen Essen ein Fest – bis zur Wende.1992 war es die Görsbacher Sportgemeinschaft Blau-Gelb, die das Kartoffelscheiben­essen zu neuem Leben erweckte. Sie organisiert es in diesem Jahr zum 25. Mal – am 11. Februar von 11 bis 16 Uhr in der Grundschule des Ortes. Rund 400 Kilo Kartoffeln schälen und schneiden eifrige Helfer dafür per Hand, denn sie erwarten um die 400 Gäste. Für vier Euro kann jeder so viele Scheiben essen, wie er schafft. Die Einnahmen fließen in die Jugendarbeit des Sportvereins. Angeboten werden auch Hausschlachtewurst, Quark und saure Gurken. In der Hauptrolle aber glänzt die tolle Knolle.