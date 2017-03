Tag des Ehrenamtes durchgeführt vom Kreisverband Nordhausen

Nordhausen : Kreisverband Nordhausen |

Kleingärtner für Ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Der Vorstand des Kreisverbandes Nordhausen der Kleingärtner e.V. in Nordhausen hatte am 25.März 2017 zum "Tag des Ehrenamtes“ 24 engagierte Kleingärtner eingeladen. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung in einem besonderen Ort und Rahmen durchgeführt. Der Kreisverband hat die zu würdigenden Gartenfreunde mit einem Bus vom Betriebshof der Firma Brauer nach Leipzig in das „Deutsches Kleingärtner Museum“ Leipzig gefahren.Mit diesem Event zum „Tag des Ehrenamtes“ werden die Kleingärtner ausgezeichnet, die eine besondere Ehrung verdient haben. Ehrenamt heißt, Verantwortung zu übernehmen. Voraussetzung für die Ausübung eines Ehrenamtes sind Zuverlässigkeit und das Bewusstsein, anderen Kleingärtnern gegenüber in der Pflicht zu stehen. Der eigentliche Lohn für das Ehrenamt sind die Anerkennung und die Würdigung der Arbeit durch die Gesellschaft.Das Kleingärtnermuseum wurde mit einer Führung besichtigt. Viel Wissenswertes über das Kleingärtnern in Deutschland wurde vermittelt. In den Außenanlagen konnten historische Gärten und Gartenlauben besichtigt werden.Die Vorstandsvorsitzende Marlis Biel würdigte in der anschließenden Feierstunde bei Kaffee und Kuchen in ihrer Laudatio die ehrenamtliche Tätigkeit besonders engagierter Gartenfreunde.Sie erläuterte die Bedeutung des Ehrenamtes und betonte dabei, dass Menschen bereit sind, sich zu engagieren und sich für die Verbesserung ihres sozialen Umfeldes einzusetzen. Unsere Kleingärten in und um Nordhausen sind das grüne Wohnzimmer unserer Stadt und des Landkreises. Unser Land, sowie unsere Kleingartenvereine, benötigen diese Vorreiter der praktizierten Solidarität in unserer Gesellschaft. Marlis Biel betonte, dass wir viele engagierte Vereinsfreunde in unseren Vereinen haben und ohne die ehrenamtlich tätigen Menschen wäre unser Gemeinwohl nicht mehr existent.Den heute ausgezeichneten Vereinsmitgliedern gilt unser aller Respekt und hohe Anerkennung.Die Würdigung für diese verdienstvolle Arbeit der Gartenfreunde wurde mit der Übergabe einer Urkunde, Ehrennadel des Kreisverbandes und der Eintragung in das Ehrenbuch des Kreisverbandes durch die Vorstandsvorsitzende Marlis Biel durchgeführt. Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Gartenjahr, Gesundheit und Schaffenskraft wurden folgende Gartenfreunde ausgezeichnet.Vorname Name Kleingartenverein e.V.Brigitte Heine Am BirkenhainMonika Kubach Am RoßmannsbachJörg Gorges Am RoßmannsbachPeter Klapproth Am SchurzfellWalburga Linnemeyer Am HolungsbügelMaik Denner Am AltentorBrigitte Winter Am AltentorHans-Martin Kamp BeethovenringMathias Strohmeyer Dr. SchreberKatrin Schröter Frohes SchaffenKlaus Kästner HarzblickPeter Mosler HarzblickWolfgang Uhlmann KyffhäuserblickKlara Fürthaler StadtparkKarl – Heinz Marr StadtparkHolger Bachmann Sparte SalzaWolfgang Gösel Sparte SalzaBurckhard Tietke Schöne AussichtJens Uwe Strauß TinoJoachim Ulbricht UthlebenHorst Orisch WertherbrückeUwe Heydecke WertherbrückeMichael Wieninger WaldfriedenJörg Haufa WaldfriedenNach dem offiziellen Teil fanden in einer gemütlichen Runde vielerlei angeregte Gespräche unter Gleichgesinnten statt und somit wurde der Tag des Ehrenamtes gewinnbringend für Alle abgeschlossen.Aus persönlichen Gründen konnten ein paar Kleingärtner nicht mit nach Leipzig fahren. Diesen wird ihre Urkunden über die Vorsitzenden der Gartenvereine ausgehändigt.Marlis Biel Werner SchumannVorstandsvorsitzende Verantw. Presse/Öffentlichkeitsarbeit