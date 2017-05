Treffen der SHG "Chronische Atemwegserkrankungen/Allergien"

Harztor: Haltestelle "Neanderklinik |

Am Dienstag, d. 13.06.17, findet die Kräuterwanderung mit Frau Wittig statt. Treffpunkt ist um 13.20 Uhr (Abfahrt um 13.25) am HSB-Bahnhof Nord bzw. um 13.50 Uhr an der HSB-Haltestelle "Neanderklinik". Gäste sind willkommen. Nähere Infos unter Tel. 03631/898447.