Verkehrsteilnehmerschulung in Berga mit Verlosung

Verkehrsteilnehmerschulung mit Verlosung Tankgutscheine



zum 10. Mal lädt der Gewerbeverein Berga e.V. alle Interessierten zur traditionellen

Verkehrsteilnehmerschulung am Donnerstag, den 27.10.2016 um 19 Uhr nach Berga ein. Veranstaltungsort ist der Imbiss „Wackelkrippe“ im Handwerkerhof im Gewerbegebiet.



Fahrschullehrer Jochen Hüttel, sowie Ausbilder und Dozent Andreas Wichmann von der Polizeihochschule Aschersleben geben wieder Einblick in aktuelle und neuste Themen, rund um das Thema Verkehr auf unseren Straßen.



Zur Jubiläumsveranstaltung verlost der Gewerbeverein Berga e.V. diesmal 10 Stk Tankgutscheine im Wert von je 30 EUR unter allen anwesenden Teilnehmern (ab 15 Jahre).



Für das leibliche Wohl mit Auswahl an Speisen und Getränken sorgt das Team vom Imbiss "Wackelkrippe".