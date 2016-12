Winterferiencamp - Karneval in Harzrigi

Nordhausen : Schullandheim "Harzrigi" |

In der Faschingszeit planen wir in Harzrigi ein Feriencamp rund um den Karneval.



Wir möchten mit euch Kostüme und Masken basteln, Kräppeln backen, eine Fackelwanderung durch den Harzrigiwald unternehmen, Büttenreden schreiben, einen Tanz einstudieren und vieles mehr. Zum Abschluss feiern wir eine Faschingsdisco mit vielen Überraschungen.



Leistungen:



Übernachtung in unseren Mehrbettzimmern

Vollverpflegung

Betreuung durch unser pädagogisches Personal

Trommelkurs, Hallenbad, Kino und Bowling

Alter: 8 - 14 Jahre

Preis: 189,- €



Anmeldungen unter:



HORIZONT e.V.

Am Kirchholz 1

99734 Nordhausen



Tel. 03631.896584



E-Mail: harzrigi@horizont-verein.de