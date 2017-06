13-Jährige aus Erfurt und 17-jährige Geraerin mit Drogen aufgegriffen

Pößneck. Am gestrigen Nachmittag gegen 16 Uhr wurde in Pößneck in der Friedrich-Engels-Straße durch eine Streife bei zwei Personen im Rahmen einer Personenkontrolle Betäubungsmittel festgestellt. Der 21-jährige Pößnecker gab auf befragen an, dass er Marihuana (0,2 g) mit sich führte und gab diese freiwillig heraus. Bei der zweiten Person, einem 17-jährigen aus Gera, wurde in seiner Gürteltasche ein Crusher mit Anhaftungen von Marihuana festgestellt. Das Betäubungsmittel und der Crusher wurden beschlagnahmt und gegen beide Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Da bei dem Pößnecker noch ein Farbstift in dessen Hosentasche festgestellt wurde und im Stadtgebiet Pößneck und auch im Bereich der Griebse derzeit vermehrt Graffitti verschiedenster Art illegal angebracht wurden, wurde der Stift zur Gefahrenabwehr und weiteren Prüfung sichergestellt.Eine 13-jährige aus Erfurt befand sich am gestrigen Tag mit anderen Kindern zum Zelten im Seesport- und Erlebnispädagogischen Zentrum in Saalburg- Ebersdorf, Ortsteil Kloster. Bei der Einrichtung handelt es sich um eine Bildungs- und Freizeitstätte des Landessportbundes Thüringen e. V. Zur Tatzeit wurde durch den Betreuer eine Kontrolle hinsichtlich eventuell mitgeführten Alkohol und Drogen durchgeführt. Dabei wurde bekannt, dass sie in ihrem Rucksack im Zelt Betäubungsmittel aufbewahrte. Das Marihuana, insgesamt 2,7 Gramm (Nettogewicht), wurde festgestellt und beschlagnahmt. Das Kind, welche keine Angaben zur Herkunft des Betäubungsmittel machen wollte, wurde aus der Einrichtung verwiesen und an ihre Mutter übergeben. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.