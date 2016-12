Autofahrer überschlägt sich auf der B2 zwischen Triptis und Gera

Weil er nach eigenen Angaben einem Fuchs auswich, kam ein Autofahrer gestern Abend bei Mittelpöllnitz von der Straße ab.

Der Mann war gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße 2 von Triptis in Richtung Gera unterwegs, als er kurz nach der Abfahrt Mittelpöllnitz die Kontrolle über seinen Skoda verlor. Der Wagen fuhr links eine Böschung hinab, überschlug sich auf dem angrenzenden Feld und blieb dort auf dem Dach liegen. Mit viel Glück konnte der 32-Jährige mit nur leichten Verletzungen aus dem Fahrzeugwrack klettern.Jedoch wird gegen ihn nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ein Drogenschnelltest, zeigte vor Ort an, dass der Mann aus Gera offenbar unter dem Einfluss von Amphetaminen unterwegs war. Außerdem konnte er keinen gültigen Führerschein mehr vorweisen, da er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Rauschmitteleinfluss am Steuer gestoppt wurde.An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Deshalb musste der Skoda durch einen Abschleppdienst geborgen werden.Zur Überprüfung der genauen Rauschmittelkonzentration veranlassten die eingesetzten Schleizer Polizisten außerdem eine Blutentnahme im Krankenhaus.