Einbrüche, Diebstähle und weitere SOK-Polizeimeldungen vom 9. August

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis: Am Dienstag, 8. August, wurden gegen 12:15 Uhr beim Erblicken eines Funkstreifenwagens in Neustadt an der Orla urplötzlich zwei Rücksäcke aus einem fahrenden Pkw Nissan geworfen. Nachdem die Rucksäcke durch die Beamten eingesammelt wurden, konnte festgestellt werden, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Diebesgut aus einem Supermarkt handelte. U. a. waren eine Vielzahl von Pistazien in den Rucksäcken. Im weiteren Verlauf konnten auch das Fahrzeug und seine Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Der Anfangsverdacht bestätigte sich; das Diebesgut stammte aus einem Supermarkt in Neustadt. Ein Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßig begangenem Ladendiebstahl gegen drei Männer aus Osteuropa, im Alter von 27 bis 38 Jahren, wurde eingeleitet. Die Maßnahmen wurden mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgestimmt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnten diese die Fahrt jedoch nicht mit ihrem Pkw fortsetzten. Dieser war weder versichert noch versteuert. Auch hierzu besteht ein Ermittlungsverfahren.Blankenstein, Saale-Orla-Kreis: Am 08.08.2017 (Di.) gegen 09.20 Uhr ereignete sich in Blankenstein ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 50- jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Fiat die Lobensteiner Straße in Richtung Rennsteigsaal. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Pkw Audi die Absangerstraße und wollte nach rechts auf die Lobensteiner Straße abbiegen. Hier missachtete er jedoch die Vorfahrt des Pkw Fiat und es kam zur Kollision. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt.Schleiz, Saale-Orla-Kreis: Am 09.08.2017 (Mi.) wurde gegen 00:45 Uhr in Schleiz ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Prüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde ein Atemalkoholwert von 1,1 Promille festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Weiterhin wurde der Führerschein des Mannes einbehalten. Dieb auf frischer Tat Schleiz, Saale-Orla-Kreis: Am 08.08.2017 (Di.) gegen 22:30 Uhr bemerkte ein Zeuge wie sich eine unbekannte männliche Person an einem parkenden Pkw Skoda zu Schaffen machte. Als er den Mann ansprach, ergriff er die Flucht. Wie sich später herausstellte, wurde aus dem Pkw ein Mobiltelefon entwendet.Schleiz, Saale-Orla-Kreis: In der Nacht auf den 09.08.2017 drangen unbekannte Täter über ein angekipptes Fenster in der Nikolaigasse in den Imbiss ein und entwendete aus der Registrierkasse ca. 100,- Euro Münzgeld. Des Weiteren wurden vor Ort aufgefundene Lebensmittel in den Verkaufsraum geworfen und dieser großflächig verschmutzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 600,- Euro. Potentielle Zeugen werden gebeten sich bei der örtlichen Polizei zu melden. Kennzeichendiebstahl Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis: In der Zeit zwischen 00:30 - 06:00 Uhr wurden in Neustadt/Orla, Willy-Dolge-Weg von einem geparkten Pkw Citroen durch unbekannte Täter beide Kennzeichentafeln entwendet. Potentielle Zeugen werden gebeten sich bei der örtlichen Polizei zu melden.