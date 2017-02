Feuer in Unterkunft für Asylbewerber

Heute Morgen kurz vor 6 Uhr informierte ein Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Arnshaugk über Notruf, dass in der Unterkunft ein Feuer ausgebrochen sei.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Kräfte der Polizei wurden umgehend zum Einsatzort alarmiert. Vor Ort bestätigte sich der Brand. Es hatte sich starke Rauch entwickelt, der sich im Gebäude ausbreitete. Nach ersten Erkenntnissen soll es in einer der oberen Etagen der Gemeinschaftsunterkunft brennen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor,dass Personen bei dem Brand verletzt wurden. Neun Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Unterkunft befanden, wurden zwischenzeitlich evakuiert. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurden bisher keine weiteren Personen in dem betroffenem Gebäude festgestellt.Zur Brandursache liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.