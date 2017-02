Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr wurde ein Fußgängerin in Neustadt an der Orla bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Eine 62-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Hyundai in der Mühlstraße von der Goethestraße in Richtung Am Mühlgraben. In der Mühlstraße Höhe Hausnummer 30 lief eine 44-Jährige mit zwei Begleitern zur selben Zeit am linken Fahrbahnrand und betrat die Straße, um sie zu überqueren. Später gab die Fußgängerin dazu an, nur flüchtig auf den Verkehr geachtet zu haben. Mittig der Fahrbahn wurde die Fußgängerin vom Pkw der 62-Jährigen erfasst, die die Fußgängerin nicht rechtzeitig gesehen habe und demzufolge nicht mehr anhalten konnte.Die 44-Jährige wurde von der Pkw-Front erfasst und auf die Straße geschleudert. Zur weiteren Behandlung wurde die Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw der 62-Jährigen war Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstanden.