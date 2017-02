Glätteunfälle im Saale-Orla-Kreis: 28-Jährige bei Gefell verletzt

Auf der Landstraße zwischen Kapelle und Gefell ereignete sich heute Morgen kurz vor dem Abzweig Göttengrün ein Unfall mit einer Verletzten. Eine 28-Jährige fuhr gegen 07:30 Uhr mit einem Seat Ibiza auf der Landstraße aus Richtung Kapelle in Richtung Gefell. Etwa 500 Meter vor dem Abzweig nach Göttengrün, geriet der Pkw in einer langgezogenen Linkskurve zunächst nach links auf den unbefestigten Randstreifen und kam dann von der Fahrbahn ab. Zwar kam die Frau durch Gegensteuern wieder auf die Fahrbahn, im weiteren Verlauf kam sie dann aber nach rechts von der Straße ab.Das Auto blieb dann im Straßengraben stehen. Die Frau erlitt bei dem Unfall Prellungen und einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Betreuung ins Krankenhaus gebracht.Zu Schäden an einem Pkw kam es auf der Ortsverbindungsstraße bei Dreba heute Morgen, als ein entgegen kommendes Winterdienstfahrzeug ins Rutschen geriet und gegen das Fahrzeug prallte. Die Pkw-Fahrerin hatte in einer Ausweichbucht gehalten und wollte das Räumfahrzeug passieren lassen. Dessen Fahrer verlangsamte seine Fahrt, verlor aber auf der Eisbedeckten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden am Pkw wurde mit 2000 € beziffert.