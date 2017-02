Landespolizeiinspektion Saalfeld meldet Haftbefehl nach Crystalfund in Pößneck

In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Pößnecker Innenstadt ein 34-Jähriger festgestellt, der wegen anderer Straftaten von der Polizei zuvor gesucht worden war.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten eine nicht geringe Menge illegaler Betäubungsmittel. Ein Substanztest reagierte positiv auf die chemische Droge Crystal.Der Pößnecker wurde darauf hin vorläufig festgenommen und seine Wohnung wurde im Anschluss durchsucht, wobei weitere geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel sichergestellt wurden. Gegen den 34-Jährigen wurde aufgrund der sichergestellten 25 Gramm Crystal Anzeige wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge erstattet. Am Donnerstag erfolgte die Vorführung beim Ermittlungsrichter, durch den ein Haftbefehl gegen den 34-Jährigen erlassen wurde.Der Mann wurde darauf hin in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt gebracht.