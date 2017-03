Polizei meldet drei Unfälle gestern im Saale-Orla-Kreis

Möschlitz. Am Dienstag ereignete sich um 18.00 Uhr auf der Verbindungsstraße Möschlitz - Remptendorf ein Unfall. Zirka 100 Meter nach dem Zollhaus begegneten sich ein Pkw Renault Clio und ein Pkw Ford. Hier kam es zur Spiegelkollision beider Fahrzeuge. Nachdem die Fahrzeugführerinnen angehalten hatte, kam es zu einem kurzen Wortwechsel.Noch vor ihrer Feststellungspflicht als Unfallbeteiligte verlies die Ford - Fahrerin die Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 600,- EUR. Gegen die Fahrzeugführerin des Ford wird nun wegen einer Unfallflucht ermittelt.Pößneck. Am Kreisverkehr in der Saalfelder Straße ereignete sich am Dienstag um 17.35 Uhr ein Verkehrsunfall. Die 77-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Saalfeld. Sie war zu diesem Zeitpunkt das einzige Fahrzeug im und am Kreisel. Plötzlich hörten Zeugen an der Ausfahrt in Richtung Ranis quietschende Reifen und sahen wie der Pkw weiter den Kreisverkehr in Richtung Orlamünder Straße befuhr. Dabei fuhr sie auf die erhöhte Fläche in der Mitte des Kreisverkehrs von dort über die Verkehrsfläche an der dritten Ausfahrt (Orlamünder Straße), über den Bürgersteig und kam schließlich unter der Turmspitze zum stehen. Sie musste von den Ersthelfern über den Kofferraum geborgen werden. Sie verletzte sich beim Unfall und kam in das Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden ca. 1500 Euro.Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis: Zeugen werden zu einerUnfallflucht gesucht, welche sich im Zeitraum vom 06.03.2017,16:00 bis07.03.2017, 07.15 Uhr in der Rathenaustraße ereignete. Nachvorgefundener Spurenlage befuhr der unbekannte Unfallverursacher dieRathenaustraße aus Richtung Ziegenrücker Straße in Richtung SchleizerStraße. Höhe Haus Nr. 21 kam er aus bisher ungeklärter Ursache nachrechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den dort ordnungsgemäßgeparkten Pkw Alfa Romeo. Im Anschluss entfernte sich der Verursacherpflichtwidrig vom Unfallort. Am Pkw Alfa Romeo wurde der vordere linkeKotflügel und die vordere Stoßstange beschädigt. Der Schaden amVerursacherfahrzeug ist unbekannt.