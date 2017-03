Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt in Pößneck

Gerade noch rechtzeitig konnten Saalfelder Polizisten letzte Nacht in Pößneck eine Trunkenheitsfahrt verhindern.

Die Beamten der Einsatzunterstützung bemerkten während ihrer Streife einen beim Gehen stark schwankenden Mann, der gegen 21.00 Uhr in der Saalfelder Straße in einen Opel stieg und sich dort prompt ans Steuer setzte. Umgehend griffen die Beamten ein, begaben sich zu dem PKW und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-jährigen Slowenen 1,56 Promille. Deshalb bekam er vor Ort seinen Schlüssel zunächst nicht zurück. Vielmehr rieten ihm die Beamten, die Nutzung eines Taxis und die Abholung des Schlüssels in der Polizeidienststelle nach ausreichend Ausnüchterungsschlaf.Der Mann kam der Empfehlung der Polizisten offenbar einsichtig nach und sparte sich somit die Entziehung seiner Fahrerlaubnis sowie mögliche alkoholbedingte Unfälle.