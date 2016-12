Saale-Orla-Kreis: Polizei meldet am 23. Dezember Brand an einem Wohnhaus und jede Menge Blitzeisunfälle

Bei Brand an Einfamilienhaus zwei leicht verletzte Bewohner

Unfälle durch Glatteis im Schutzbereich der LPI Saalfeld

Donnerstag Nacht gegen 23:30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Ortsteil Oelsen einen Brand beim Carport des Hauses. Ihr Ehemann versuchte in der Folge noch den Pkw aus dem Carport heraus zu fahren. Dies gelang ihm aber wegen der Ausdehnung des Feuers nicht mehr. Die alarmierten Feuerwehrkameraden konnten den Brand unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen.Die Eheleute mussten aufgrund eines Schocks medizinisch betreut. Nachdem sie das Krankenhaus wieder verlassen konnten, verbrachten sie den Rest der Nacht bei Nachbarn.Zur Brandursache haben die Ermittler der Kripo Saalfeld die Untersuchungen aufgenommen. Durch das Feuer sind der Carport, eine angrenzende Garage und die Fassade des Wohnhauses betroffen. Der Schaden wurde mit 100.000 € beziffert.Aufgrund von Blitzeis ereigneten sich in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg und dem Saale-Orla-Kreis zahlreiche Verkehrsunfälle. Beim überwiegenden Teil der Unfälle entstand leichter Sachschaden.Im Zeitraum von 20:00 - 22:30 Uhr ereigneten sich mehrere Unfälle aufGrund von Glatteis im Stadtgebiet Schleiz. Personen wurden dabei nichtverletzt. Zu den Unfallorten gelangten die alarmierten Einsatzkräfte derPolizei teilweise auch nur zu Fuß aufgrund der Glätte.Krölpa. Kurz nach Mitternacht fuhr ein 49-Jähriger mit Pkw Renault in derQuerstraße in Richtung Wiesenstraße. Beim Einbiegen verlor der Fahrer beiBlitzeis die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte gegen einenStromverteilerkasten. Am Fahrzeug und am Verteilerkasten entstandSachschaden. Der Mann fuhr dann weiter, um den Unfall in derPolizeistation in Pößneck aufnehmen zu lassen. Dort wurde beim FahrerAlkoholgeruch und eine Atemalkoholwert von 0,61 Promille festgestellt.Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet und eine Blutprobenentnahmeveranlasst. Bei dem Unfall war Sachschaden in Höhe von 3000 € entstanden.Neustadt/Orla, An den Bürgerwiesen rutschte am Abend ein Autofahrerauf einem Parkplatzgelände gegen zwei geparkte Pkw. Es entstandSachschaden in Höhe von 7000 €. Personen wurden nicht verletzt.Tanna. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Seubtendorf-Göttengrünwar ein Pkw am Morgen des 23.12.2016 ins Schleudern geraten. DasFahrzeug kippte dabei auf die Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen.Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.Bad Lobenstein, Gewerbegebiet Unterlemnitz. Ein Fahrzeug allein beteiligtrutschte gegen einen Zaun der Forsttechnik und verursachte leichtenSachschaden.Moßbach. Saale-Orla-Kreis: Ein 48-Jähriger fuhr am Donnerstag Abendgegen 20:25 Uhr mit einem VW Caddy von Moßbach nach Chursdorf. Vorder Autobahnunterführung rutschte der VW auf spiegelglatter Straße nachrechts in den Graben. Der 48-Jährige stieg aus dem Fahrzeug und stürztedann auf der Fahrbahn, wobei er sich Verletzungen am Kopf zuzog. Zeugen,die vor Ort waren, leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Anschließend wurdeer vom Rettungsdienst auf dem Dorfplatz in Moßbach medizinisch versorgt.Im Zeitraum vom 22.12.2016, 00.00 Uhr, bis 23.12.2016, 06.00 Uhr, wurdenim Saale-Orla-Kreisgemeldet. Die außergewöhnlichhohe Anzahl an Verkehrsunfällen ist primär auf die Witterungslage in derNacht vom 22. zum 23.12.2016 zurückzuführen. In Folge einsetzendenRegens überfroren bei der herrschenden kühlen Witterung viele Fahrbahnenim gesamten Landkreis. Auch ein Einsatzfahrzeug der PI Saale-Orla gerietbei der Anfahrt zu einem Unfallort ins Rutschen, kam von der Fahrbahn abund erst im Straßengraben zum Stehen. Zwei Verkehrsunfälle nahmen dieEinsatzkräfte außerdem für benachbarte Dienststellen auf der Autobahn A 9sowie im Landkreis Greiz auf.