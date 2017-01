SOK-Polizeimeldungen vom 10. Januar: Rauschgiftdelikte und Unfallfluchten

Am 09.01.2017, 21.00 Uhr, wurde ein polizeibekannter Drogenkonsument in der Tuchmacherstraße im Rahmen einer Polizeikontrolle als Fußgänger angehalten. Beim Erkennen der Polizeistreife hatte der Mann etwas fallen gelassen und seine Laufrichtung geändert. Die eingesetzten Beamten fanden an der Stelle ca. 2 Gramm des illegalen Betäubungsmittels Marihuana. Das illegale Betäubungsmittel wurde zur Einziehung beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet.Am 10.01.2017, 00.05 Uhr, hielten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rosa-Luxemburg-Straße einen Pkw, VW Golf an. In einem mitgeführten Beutel des 30-jährigen Fahrzeugführers, einem polizeibekannten Drogenkonsumenten, fanden die Beamten insgesamt ca. 40 Gramm des illegalen Betäubungsmittels Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde zur Einziehung beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet.Am 09.01.2017, 21.00 Uhr, fuhr ein Fahrzeugführer mit einem Lkw, VWCaddy, rückwärts aus einem Grundstück in die Ortsstraße ein und streiftemit der linken Seite des Fahrzeugs die Fassade eines Hauses amgegenüberliegenden Fahrbahnrand. Dabei wurden Pkw und Hausfassadebeschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort undentfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Da der Vorfall von Zeugen beobachtetwurde, konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Bei derÜberprüfung der Fahrtüchtigkeit des 30-jährigen Beschuldigten aus demSaale-Orla-Kreis wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen, einAtemalkoholvortest bestätigte den Verdacht. Zur Beweissicherung wurde dieEntnahme einer Blutprobe veranlasst.Am 09.01.2017, 14.20 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit einem Pkw,Citroen, C1, den Karl Liebknecht-Platz in Richtung Oschitzer Straße. EinFahrzeugführer befuhr mit einem roten Kleinkraftrad, Simson S 50, den Karl-Liebknecht-Platz aus Richtung Glücksmühlenweg kommend in RichtungOschitzer Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechtskommenden Pkw. Dessen Fahrer bremste stark ab und wich nach rechtsaus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß der Pkw mit demrechten Vorderrad gegen den Bordstein am Fahrbahnrand, wodurch dasRad beschädigt wurde. Der unbekannte unfallbeteiligte Kleinkraftradfahrersetzte seine Fahrt pflichtwidrig fort und entfernte sich unerlaubt vomUnfallort. Sachdienliche Hinweise werden an die PI Saale-Orla erbeten.Am 08.01.2017, 20.00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer miteinem dunkelfarbigen Pkw, Opel Astra, die Straße An der Bahn und pralltedabei gegen einen Gartenzaun: Hierbei wurden sowohl der Pkw als auchder Gartenzaun beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrtpflichtwidrig fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. SachdienlicheHinweise werden an die PI Saale-Orla erbeten.