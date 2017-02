SOK-Polizeimeldungen vom 17. Februar: Verwirrter Pößnecker unter Drogen und jugendliche Ladendiebe in Lobenstein ertappt

Zu einer vermeintlich hilflosen Person wurde die Polizei am gestrigen Abend nach Pößneck gerufen. Besorgte Anwohner informierten, dass ein Bewohner des Hauses an den Wohnungstüren klopft und sichtlich verwirrt ist. Nach Eintreffen der Beamten wurde der Bewohner in seiner Wohnung festgestellt. Er hatte zuvor seine Wohnungstür eingetreten und sich verbarrikadiert. Nach längeren klingeln wurde doch geöffnet. Der Polizeibekannte Bewohner war in einem sichtlich schlechten gesundheitlichen Zustand. Durch den herbeigerufen Notarzt wurde eine Einweisung in ein Fachkrankenhaus angeordnet. In der Wohnung wurden Utensilien, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten, aufgefunden und beschlagnahmt. Es wurden in der Folge Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Sachbeschädigung aufgenommen.Bad Lobenstein. Zu einem Ladendiebstahl wurden die Beamten am gestrigen Tag um 16:30 Uhr an den Alten Hügel gerufen, da sich die Ladendiebe nicht ausweisen konnten. Zwei polizeibekannte Bad Lobensteiner im Alter von 17 bzw. 18 Jahren begaben sich in die Verkaufseinrichtung. Dort wurden sie vom Personal beobachtet, wie sie Waren in der Kleidung verstauten. Sie begaben sich ans Band legten Ware darauf und bezahlten. Danach wurden sie auf die in der Kleidung verstaute Ware angesprochen, welche dann herausgegeben wurde. Es handelte sich um Nahrungsmittel im Wert von 4,87 EUR und 4,53 EUR. Die entsprechenden Anzeigen wurden aufgenommen und beiden ein Hausverbot durch den Verantwortlichen im Einkaufsmarkt ausgesprochen.