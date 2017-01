SOK-Polizeimeldungen vom 23. Januar: Desorientierter Einbrecher, Trunkenheitsfahrt, Körperverletzung und mehr

Am 23.01.2017, gegen 01.15 Uhr, versuchte eine männliche Person, über ein Dachrinnenfallrohr auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Rodaer Straße zu klettern. Als der Mann durch eine Bewohnerin angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Er konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung um 02.45 Uhr in der Jungferngasse aufgegriffen werden, nachdem Anwohner erneut eine verdächtige Person gemeldet hatten.Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 18-jährigen polnischen Staatsbürger handelte, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und dementsprechend desorientiert war. Der Beschuldigte wurde nach Feststellung seiner Personalien entlassen. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.Am 22.01.2017, 14.45 Uhr, kam es im Keller eines Hauses nachInbetriebnahme eines Räucherofens zu einem Schwelbrand wegenübermäßíger Hitzeentwicklung bzw. Wärmestaus. Die Hausbewohnerlöschten den entstanden Schwelbrand eigenständig nach Entfernung derüber dem Ofen liegenden Fußbodenverkleidung. Die Feuerwehr kamvorsorglich zum Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden, derentstandene Sachschaden hielt sich in Grenzen. Das Haus blieb weiterhinbewohnbar.Am 22.01.2017, 11.00 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin mit einem Pkw,Ford Fiesta, die Ziegenrücker Straße und wurde durch eine Polizeistreife imRahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung derFahrtauglichkeit stellten die Beamten bei der 42-jährigen Fahrerin aus demLandkreis Saalfeld-Rudolstadt Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortestbestätigte den Verdacht. Der gerichtsverwertbare Test ergab eineAtemalkoholkonzentration von 0,26 mg/l. Gegen die Betroffene wurde einBußgeldverfahren eingeleitet, das mit einem Fahrverbot verbunden ist. DieWeiterfahrt wurde untersagt.Am 22.01.2017, 13.20 Uhr, befuhr ein Kraftfahrer mit einem Linienbus,Iveco, die Hofer Straße stadteinwärts. Ein weiblicher Fahrgast hatte sichvom Sitzplatz erhoben, um an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Als derBusfahrer wegen vor ihm abbiegender Fahrzeuge bremste, stürzte die 70-jährige Frau und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Sie konnte sicheigenständig zur ärztlichen Behandlung begeben.Am 22.01.2017, 01.45 Uhr, wurde die Polizei durch Bewohner einesMehrfamilienhauses Am Aktiengarten verständigt, dass in einer Wohnungeine junge Frau von ihrem Freund geschlagen werde. Bei der Überprüfungder Mitteilung stellten die eingesetzten Beamten fest, dass es der 18-jährigen Frau gut geht. Bei Inaugenscheinnahme der betreffenden Wohnungfanden die Beamten ca. 40 Gramm des illegalen BetäubungsmittelsMarihuana und diverse Utensilien zum Betäubungsmittelkonsum auf. DieGegenstände wurden zur Einziehung beschlagnahmt. Sie konnten dem 22-jährigen Freund der Frau zugeordnet werden. Gegen ihn wurde Strafanzeigeerstattet.Am 22.01.2017, gegen 03.00 Uhr, kam es während einerFaschingsveranstaltung in der Turnhalle am Wetteraweg zu einem Streitzwischen zwei männlichen Gästen. Ein Mitarbeiter des Veranstaltersversuchte, die beiden Streithähne zu beruhigen. Schließlich kam noch eineweitere, bislang nicht identifizierte männliche Person hinzu und schlug einemder Streitenden ohne Vorwarnung mit der Faust gegen den Kopf. Der40jährige Geschädigte aus dem Saale-Orla-Kreis musst zur Versorgung derdurch den Schlag verursachten Verletzungen ins Krankenhaus gebrachtwerden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die PI Saale-Orla zu wenden.Telefon 03663-4310