13 Crowes - Young Poets Tour 2017

Auf ihrer "Young Poets"-Tour gastierenaus Schottland im Freiraum und präsentieren ein brandneues Album.Auf einer Brücke zwischen ihren Helden Bruce Springsteen, The Gaslight Anthem, Matthew Ryan und dem schottischen Poeten Robert Burns, spielen sich die Fünf durch das neue Album „Young Poets“, ohne dabei ihre Einflüsse zuverstecken. Vielmehr entwickeln sie daraus einen eigenständigen Punk-Rock n’ Roll Sound, der sowohl aufregend neu als auch vertraut wirkt.„Young Poets“ durchleuchtet die dunklen Seiten des Lebens, lässt einen schmerzlich in Erinnerung schwelgen und gleichzeitig mit einem Lächeln auf den Lippen nach vorne blicken. Dieser Spagat, so authentisch und ehrlich vorgetragen, macht die Band in Kombination mit der charismatischen Stimme von Sänger Cammy so besonders.