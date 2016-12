A cappella zum Jahresauftakt: Die Octavians gastieren im Bilke-Saal

Kunstvoll arrangierte großflächige AHits von „Musikalischen Freigeistern“ aus Funk und Fernsehen präsentiert das A-cappella-Ensemble Octavians zum Neujahrskonzert 2017 in Pößneck. Am Sonntag, den 8. Januar, erwartet die Zuhörer im Bilkesaal ein facettenreiches Programm mit dem Besten aus über zehn Jahren Ensemble-Geschichte.

Octavians – das sind acht junge Herren vom hohen Sopran bis tiefsten Bass. Einst aus dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie hervorgegangen, haben sich die Sänger zu einer festen Größe in der deutschen A-cappella-Szene vorgearbeitet. Anfangs vor allem der Tradition des Knabenchors und dessen Repertoire verbunden, sind die Octavians mittlerweile in zahlreichen Genres zu Hause und stellen dort ihr Können unter Beweis. Auf den drei bislang erschienenen Tonträgern können sich die Zuhörer von der großen Bandbreite ihres Schaffens überzeugen.In ihrem Programm „Musikalische Freigeister“ befassen sich die Octavians mit Ausnahmekünstlern, welche das Musikgeschehen der letzten 50 Jahre in Funk und Fernsehen mit besonderen Stücken geprägt haben. Zu hören sind Hits von den Beatles, Bruce Springsteen, Simon and Garfunkel, Bobby McFerrin und vielen mehr. Für viel Freude und Unterhaltung sorgen zum Beispiel ein alberner Schwank „mit Gemütlichkeit“ in die Filmmusik von Disneys „Dschungelbuch“ oder Arrangements in Blues, Jazz und Gospel.Konzertbeginn ist 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtinformation Pößneck, Telefon 03647 412295.