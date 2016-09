Artisten und Tiere aus Papier zur V. Neustädter Museumsnacht

Das Museum für Stadtgeschichte in Neustadt an der Orla und die Neustädter Natur- und Heimatfreunde e.V. laden am Donnerstag, 29. September, zur V. Neustädter Museumsnacht ein.

Im Säulensaal beginnt um 18 Uhr ein romantischer „Circo“ für Erwachsene und Kinder. Die Leipziger Künstlerin Ilona Vogel setzt in ihrem „Circo de Papel“ Artisten und Tiere aus Papier spannungsreich in Szene. So werden die Betrachter in eine Zirkuswelt aus Licht und Schatten entführt. Ab 20 Uhr berichtet Sibylle Helmrich aus der Geschichte der Maymühle und des Kuttelhofes, seit 1704 im Besitz ihrer Familie.Für Verpflegung ist gesorgt, Getränke und Fettbrote stehen bereit. Wenige Eintrittskarten können noch in der Touristinformation im Vorverkauf erworben werden.