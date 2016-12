Bedeutende Ehrung für Museum642

Pößneck : Museum642 |

Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen würdigt das Pößnecker Museum mit einem Sonderpreis.

Außergewöhnliche Museumskonzepte auszuzeichnen ist das Ansinnen des Museumspreises der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Das Museum642 – Pößnecker Stadtgeschichte hat in diesem Rahmen einen Sonderpreis erhalten. Die Jury überzeugte das multimediale Konzept des Hauses und dessen Ausrichtung auf entdeckendes Lernen.Kürzlich wurde der Preis in feierlichem Rahmen und mit zahlreichen Gästen aus Politik und überregionaler Museumslandschaft im Bilkesaal in Pößneck übergeben. Unter den Gästen war auch Dr. Babette Winter, Staatssekretärin für Kultur und Europa in der Thüringer Staatskanzlei. Sie unterstrich in ihrem Grußwort den Grundgedanken der Auszeichnung. „Der Preis wertet nicht nach Größe und Bedeutung, sondern bewertet außergewöhnliche Ideen und die besonders überzeugende Umsetzung eines Museumskonzeptes“, so Winter.Die Laudatio zur Preisübergabe hielt Bettina Scheeder, Geschäftsführerin des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz und Jurymitglied. Begeistert sprach Scheeder von der besonderen Herangehensweise der Vermittlung von Stadtgeschichte in Pößneck. „Im Museum642 erschließen sich Hintergründe über Menschen“, fasste sie zusammen, „ein Bürgermeister kommt ebenso zur Sprache wie eine Prostituierte.“ Auf diese Weise schaffe es das Haus, über alle Räume die Spannung zu halten. „Es ist gar nicht alles bei einem Besuch zu schaffen“, so Scheeder, „aber das Interesse ist groß, wiederzukommen.“Im Anschluss übergab Dr. Thomas Wurzel, Geschäftsführer der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, den Sonderpreis. Dr. Julia Dünkel, Fachbereichsleiterin Finanzen/Kultur, dankte all jenen, die an der Entstehung des Hauses beteiligt waren und sprach von einem „kleinen Wunder“. Denn rund 30 Museen aus Hessen und Thüringen hatten sich für den Museumspreis beworben. Die Jury aus renommierten Vertretern des deutschen Museumswesens prämierte das Museum642 in Pößneck als eines der drei Besten.„Das Museum642 als Erinnerungs- und Lernort überzeugt mit seiner auf entdeckendes Lernen ausgerichteten Präsentation zur Pößnecker Stadtgeschichte“, begründete Dr. Wurzel die Entscheidung für das Gebäudeensemble in Pößneck. „Es gelingt dem Museum hervorragend, Jung und Alt zu Entdeckungen im Museum zu animieren. Hierbei spielen auch liebenswerte Figuren wie der Museumskater eine wesentliche Rolle. Beeindruckend sind die multimedialen Angebote, die das Museum zur Verfügung stellt.“Der Sonderpreis ist mit einem Preisgeld von 5.000 Euro verbunden, welches ausschließlich für die Verwirklichung zusätzlicher Ideen und Projekte verwendet werden darf. Im Anschluss an die Preisübergabe waren die Gäste eingeladen, das Museum642 selbst zu erkunden.