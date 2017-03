Beethovens „Fünfte“ zum Klavierabend in Neustadt an der Orla

Werke von Franz Liszt, Ludwig van Beethoven, Enrique Granados und Mili Balakirew erklingen am 10. März 2017 im Rathaussaal in Neustadt an der Orla.

Der Klavierabend mit dem Pianisten Johannes Friedemann beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Touristinformation erhältlich. Schon erworbene Karten für das Konzert, das bereits am 17. Februar stattfinden sollte, aber wegen Erkrankung des Pianisten abgesagt werden musste, behalten ihre Gültigkeit.Johannes Friedemann wurde in Berlin geboren und erhielt seinen ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren. Er studierte zuerst bei Prof. Barbara Szczepanska und Maestro Alfredo Speranza. Im Jahr 2008 schloss er sein Studium an der Zürcher Hochschule der Künste mit Auszeichnung im Fach Klavier bei Prof. Homero Francesch ab. Wichtige künstlerische Impulse erhielt er durch Vladimir Ashkenazy. Friedemann war Solist beim 50-jährigen Jubiläum der Berliner Philharmonie, wo er vor ausverkauftem Haus Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 interpretierte. Er gastierte unter anderem beim Münsterlandfestival, dem Klavierfestival Greetsiel, im Gewandhaus Leipzig, der Tonhalle Düsseldorf und erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen bei Musikwettbewerben in Deutschland und Italien. Johannes Friedemann ist durch seine Beethoven-Interpretationen bekannt geworden. Mit Ludwig van Beethovens letztem großen Klavierwerk, den Diabelli-Variationen op.120, erwarb er sich besondere Anerkennung. Sein Spiel wurde mehrfach vom Westdeutschen Rundfunk im Fernsehen ausgestrahlt.In Neustadt stellt Friedemann seinen Klavierabend unter das Neustädter Jahresthema „Reformation – Transkription – Transformation“ und lässt mit der Liszt‘schen Klaviertranskription der 5. Sinfonie Beethovens ein Meisterwerk der klassischen Musik erklingen. Innerhalb seines eminent vielfältigen und reichhaltigen Oeuvres nehmen bei Liszt Bearbeitungen sowieso eine dominierende Rolle ein. So schafft er mit der 5. Sinfonie Beethovens ein wohlklingendes, aber zugleich für den Pianisten technisch anspruchsvolles Werk.Des Weiteren interpretiert Friedemann die Nocturnos 1-3 aus den Liebesträumen des Komponisten. Hier wird die Leidenschaftlichkeit für die Klaviermusik Liszts und dessen unverwechselbare Formensprache deutlich. Mit der orientalischen Fantasie „Islamej“ des russischen Komponisten Balakirew wagt sich Friedemann an einen Schwierigkeitsgrad, der der russischen Musik noch bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts unbekannt war. Ebenso virtuos wird das Neustädter Konzert eröffnet. Enrique Granados „Allegro des Concierto“ gilt bei Kennern als eines der einfühlsamsten, aber zugleich spielfreudigsten, rasantesten und vituosesten Stücke des spanischen Komponisten und verlangt vom Interpreten höchste Perfektion, Klarheit im Spiel und dennoch Detailverliebtheit ins romantische Werk.