Pößneck : Stadtkirche |

Konzertgenuss vom Feinsten mit Werken von Vivaldi und Willscher

Eindrucksvoll und mitreißend wird es beim diesjährigen großen Chorsinfonischen Konzert „500 Jahre

Reformation“ am 16. September 2017 um 19.30 Uhr in der Stadtkirche St. Bartholomäus in Pößneck. Die

Besucher erleben in einem ehrwürdigen Ambiente das einzigartige Zusammenspiel von einem großen

Orchester mit Pauken, Trompeten und Geigen, den vielseitigen Klangmustern der Königin der Instrumente –

von der Kreuzbach-Jehmlich-Orgel, dem wohlklingenden 4-stimmigen Chor und ausdrucksstarken Solisten.

Es erklingt das bekannte „Gloria in D-Dur RV 589“ von Antonio Vivaldi, das wohl bedeutendste Werk seiner

geistlichen Kompositionen. Imposant und affektvoll spiegelt dieses Stück den musikalischen Barock seiner

Heimatstadt Venedig wieder und zieht die Besucher über die gesamte Dauer mal schwungvoll-majestätisch

und mal nachdenklich und melancholisch in seinen Bann.

Zudem kommt im Jubiläumsjahr der Reformation das eigens für die Kantorei geschriebene und 2012

uraufgeführte Werk von Andreas Willscher „Ein feste Burg ist unser Gott“ erneut in Pößneck zu Gehör.

Aufbauend auf dem bekannten Kirchenlied, welches Martin Luther um 1528 verfasste, scheint die Kantate

vermeintlich einfach und in ihren Tonfolgen leicht eingehend. In Gestaltung und Umsetzung zeigt sie sich aber

sowohl für die Sängerinnen und Sänger als auch für die Orchesterbesetzung als ein sehr anspruchsvolles

Stück. Die 12-teilige Kantate ist abwechslungsreich, reicht von Gregorianik über schlichte Choräle bis zu

wuchtigen Chören und ertönt für die Zuhörer als Musik mit viel Stil und Charakter. Wer also in diesem Jahr

noch mehr Luther und Reformation erleben möchte, kommt bei diesem musikalischen Höhepunkt im

September voll auf seine Kosten.

Das Konzert gestalten Sopran: Anna Kellnhofer | Alt: Dorothea Zimmermann | Tenor: André Khamasmie |

Bass: Jörg Hempel | Orgel: Frank Bettenhausen | Chor: Regionalkantorei Pößneck |

Orchester: Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach unter der Leitung von Hartmut Siebmanns.

Die Aufführung wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Kreissparkasse Saale-Orla, dem

Freistaat Thüringen, dem Landkreis Saale-Orla und dem Kleinkunstfestival „Grenzgänger“.